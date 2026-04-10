Las constantes polémicas que envuelven al cante mexicano Christian Nodal, y su ex pareja y madre de su hija, la cantante argentina Cazzu, no terminan; de hecho cada vez se van sumando las controversias alrededor de ambos.

Tras el estreno de “Un vals”, el nuevo sencillo de Nodal, los cibernautas no pudieron evitar notar que la modelo que participa en el video musical tiene un peculiar parecido a Cazzu y a Ángela Aguilar, actual esposa del cantante, al mismo tiempo.

Para muchos, no fue una casualidad que la modelo se parezca a su expareja, con quien sostiene una disputa legal por la manutención de su hija, más bien podría tratarse de una estrategia para generar una nueva controversia , pues, en el momento en el que Nodal y Ángela hicieron pública su relación en 2024, poco después de haber terminado con Cazzu, las polémicas no han parado de surgir.

¿Controversia para hacer promoción?

Nodal dio pistas previo al estreno luego de anunciar el tema junto a su esposa Ángela, donde ambos aparecieron de espaldas mojados por la lluvia. Por esta razón se pensó que en el video de la canción aparecería la hija de Pepe Aguilar.

Sin embargo, la modelo del video es lo que más ha dado de qué hablar, pues su cabello corto y peinado de inmediato remite a Ángela, sin embargo el rostro tiene una mezcla entre facciones parecidas a las de Ángela y a las de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu.

ESPECIAL / YOUTUBE / CHRISTIAN NODAL

"¿Alguien más pensó que era Cazzu? es igualita". "¡Solo Nodal logra unir a fans y haters en un mismo video eres UN GENIO!". "Si la vida te da limones aprende a hacer limonada jajajaja, bravo Nodal a facturar se a dicho". "La canción sin desperdicio, es una belleza, el vídeo y los actores un cubetazo de agua helada tanto para haters como para seguidores, la verdad te la rifaste todos locos por eso", se lee entre los muchos comentarios.

Una relación polémica

Como ya se mencionó y es bien sabido, la relación entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar ha sido uno de los temas más mediáticos del espectáculo debido a la rapidez con la que ocurrieron los eventos de ruptura y nuevo romance.

Nodal y Cazzu mantuvieron una relación de alto perfil y tuvieron una hija en 2023, sin embargo, en 2024 anunciaron su separación cuando su bebé tenía solo unos meses de nacida. Poco después, el cantante confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar, con quien se casó en un corto lapso de tiempo, generando especulación por la cercanía temporal entre ambos hechos.

Con información de SUN.

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