El último video de Christian Nodal ha revivido las polémicas que giran alrededor del cantante. En “Un vals” aparece la actriz mexicana Danga Mata, sin embargo, las redes sociales han visto a Cazzu en la protagonista. Y la situación ha sido comentada sin que hubiese respuesta del cantante, hasta ahora a través de una historia de Instagram.

Nodal está por concluir su contrato con Sony y reanudará su relación laboral con Universal Music, con quien sostiene un pleito legal desde hace años, lo que explicaría que tal vez por marketing y estrategia, Sony fue quien eligió a la modelo y no el cantante, pues en su mensaje se lee.

"No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes", se lee.

ESPECIAL / INSTAGRAM

La polémica por la modelo que para muchos es una mezcla de Ángela Aguilar y Cazzu, ha generado ataques y críticas a Nodal, aunque algunos han aplaudido lo que habría sido una estrategia de marketing efectiva. El video, a pocas horas de haberse estrenado, suma más de 800 mil vistas y más de 11 mil comentarios.

En el video, Nodal no está junto a la modelo Dagna Mata, sino en un doble cuadro en el que nunca aparece en el relato del video.

Nodal habría cumplido con un compromiso con la disquera pero no con un video en el que participa; como es natural, algo parecido ocurrió con el tema "Incompatibles", donde la historia del video está ambientada en un escenario con nieve.

Previo al lanzamiento del tema, Nodal lo anunció con una foto en la que aparece con su esposa Ángela Aguilar, por lo que muchos supusieron que la canción se la dedicaba a ella y que seguramente la hija de Pepe Aguilar aparecería en el material, aunque el video mostró otra situación.

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OB

