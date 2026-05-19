No ha pasado mucho tiempo desde que Louis Tomlinson abandonara tierras mexicanas, y el cantante ya confirmó su regreso a nuestro país.

Este fin de semana el cantante británico se presentó en el Tecate Emblema , donde regaló una noche inolvidable a los más de 45 mil fans que se dieron cita para verlo.

Ahora, a través de sus redes sociales el exOne Direction anunció que volverá a los escenarios mexicanos para ofrecer el que será el concierto más grande de su carrera, al menos en México.

Louis Tomlinson vuelve a México para uno de sus conciertos más importantes

En una publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el británico anunció que se presentará en el Estadio GNP Seguros el próximo 10 de abril del 2027 como parte de su How did we get here? Tour.

Además, visitará otras ciudades de Latinoamérica, como Santiago en Chile, Buenos Aires en Argentina y Sao Paulo en Brasil.

¿Cuándo es la preventa?

Hasta el momento esta es la única fecha confirmada en el país, aunque se espera que se abran más.

De acuerdo con Ocesa, la preventa arrancará el próximo 28 de mayo a través de la página de Ticketmaster y será únicamente para clientes Banamex. Mientras que la venta general se realizará un día después.

Sin embargo, el propio Tomlinson anunció que habrá una venta para fans y para poder acceder a ella y conocer los detalles tienes que registrar tus datos en el link que se encuentra en sus páginas oficiales.

Hasta el momento no se han revelado los costos que tendrán las entradas, pero, de acuerdo con los nuevos lineamientos que la Profeco impuso a la boletera, serán revelados 24 horas antes de que comience la venta.

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