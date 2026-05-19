El esperado debut cinematográfico de Hello Kitty ya es una realidad confirmada que está sacudiendo las redes sociales. Después de años de intensas especulaciones y negociaciones a puerta cerrada, la famosa figura japonesa tendrá su primera gran adaptación en inglés, marcando un hito histórico para la cultura pop y el cine de animación a nivel mundial que nadie querrá perderse.

Este ambicioso proyecto está siendo desarrollado en conjunto por Warner Bros. Pictures Animation y New Line Cinema, estudios que buscan convertir esta entrega en uno de los mayores éxitos de taquilla familiar. La distribución será a nivel global, asegurando que el fenómeno nipón llegue a las salas de cine de todos los continentes con una campaña de marketing sin precedentes.

¿Cuándo se estrena y quiénes dirigen la película animada?

Ambos estudios han fijado la fecha de estreno prevista para el 28 de julio de 2028. Aunque la espera parece larga para los fanáticos, el nivel de producción y el talento involucrado justifican el tiempo de desarrollo que requiere esta cinta animada.

En la silla de dirección se encuentran dos pesos pesados de la industria animada actual: David Derrick Jr., reconocido por su reciente y exitoso trabajo en “Moana 2", y John Aoshima, quien codirigió el aclamado éxito de Netflix ”Ultraman: Rising".

Ambos cineastas firmaron acuerdos globales con el estudio para garantizar la máxima calidad visual y narrativa en cada escena.

¿De qué trata la nueva aventura cinematográfica de Sanrio?

Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen bajo secreto por parte de los productores, se ha confirmado que la historia seguirá a Hello Kitty y a sus inseparables amigos en una aventura épica. El enfoque principal es crear una experiencia familiar diseñada para cautivar tanto a las nuevas generaciones como a los adultos nostálgicos que crecieron con ella.

El guion actual está siendo escrito por Jeff Chan, quien tomó el relevo tras varios borradores elaborados por reconocidos escritores de comedia de Hollywood. La intención principal del equipo creativo es dotar al personaje de una voz narrativa fresca y moderna, sin perder la ternura y los valores de amistad que han caracterizado a la marca desde su creación en 1974.

El impacto de “Hello Kitty” en la cultura pop y datos clave del estreno

Para entender mejor este próximo estreno en cines, aquí te dejamos una lista de puntos clave sobre la producción que todo fanático debe conocer antes de comprar su boleto dentro de dos añotes:

El reconocido productor Beau Flynn pasó casi una década entera negociando personalmente con Shintaro Tsuji, el legendario fundador de Sanrio, para lograr obtener los codiciados derechos cinematográficos del personaje por primera vez en la historia de la franquicia.

Será una película completamente animada, descartando definitivamente los rumores previos de un formato híbrido con acción real, y se espera la aparición estelar de personajes secundarios icónicos del universo de la marca, como Dear Daniel o My Melody.

Mantente atento a nuestras próximas actualizaciones en la sección de espectáculos, ya que seguiremos de cerca cada avance, tráiler y noticia exclusiva sobre este esperado largometraje que promete romper todos los récords en la taquilla del verano de 2028.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO