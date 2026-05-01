Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de mayo 2026

Mayo llega con una agenda musical intensa en Guadalajara, con una cartelera que reúne a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. Desde el pop y el regional mexicano hasta el rock, la electrónica y propuestas alternativas, la ciudad se consolida como uno de los principales destinos para espectáculos en vivo en el país.A lo largo del mes, recintos como la Arena Guadalajara, el Auditorio Telmex, el Teatro Diana y el C3 Stage serán sede de conciertos para todos los gustos y presupuestos. Figuras consolidadas de la industria, así como propuestas emergentes, compartirán escenario en una oferta diversa que refleja la amplitud del panorama musical actual y la constante actividad cultural de la ciudad.Con presentaciones distribuidas durante todo mayo, Guadalajara vivirá semanas de alta actividad en entretenimiento, con eventos prácticamente cada día. Esta dinámica no solo impulsa la escena musical local, sino que también posiciona a la ciudad como un punto clave dentro de las giras nacionales e internacionales, atrayendo a miles de asistentes y fortaleciendo su papel como referente en la industria del espectáculo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP