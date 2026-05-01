Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de mayo 2026

Mayo llega con una agenda musical intensa en Guadalajara, con una cartelera que reúne a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. Desde el pop y el regional mexicano hasta el rock, la electrónica y propuestas alternativas, la ciudad se consolida como uno de los principales destinos para espectáculos en vivo en el país.

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A lo largo del mes, recintos como la Arena Guadalajara, el Auditorio Telmex, el Teatro Diana y el C3 Stage serán sede de conciertos para todos los gustos y presupuestos. Figuras consolidadas de la industria, así como propuestas emergentes, compartirán escenario en una oferta diversa que refleja la amplitud del panorama musical actual y la constante actividad cultural de la ciudad.

Con presentaciones distribuidas durante todo mayo, Guadalajara vivirá semanas de alta actividad en entretenimiento, con eventos prácticamente cada día. Esta dinámica no solo impulsa la escena musical local, sino que también posiciona a la ciudad como un punto clave dentro de las giras nacionales e internacionales, atrayendo a miles de asistentes y fortaleciendo su papel como referente en la industria del espectáculo.

Cartelera de conciertos en Guadalajara -Mayo 2026

Humbe

Fecha: Viernes 1 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $691 - $2 mil 824

Diamante Eléctrico

Fecha: Viernes 1 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $400

Pancho Barraza

Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

HellKid x Caske

Fecha: Sábado 2 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $129

Eliades Ochoa

Fecha: Sábado 2 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $700 - $1 mil 300

PUP

Fecha: Martes 5 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $742

Laura Pausini

Fecha: Martes 5 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $4 mil 929

Xavi

Fecha: Martes 5 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $680 - $2 mil 300

TOPS

Fecha: Miércoles 6 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $548

Kalimba

Fecha: Jueves 7 de mayo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 200

Cris MJ

Fecha: Jueves 7 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $2 mil 250

Lebanon Hanover

Fecha: Jueves 7 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $750

Mareux

Fecha: Viernes 8 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:30 horas

Precio: $600

Ricardo Caballero

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 21:00 horas

Precio: $450 - $990

Ingrid Contreras

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Teatro Pablo Moncayo

Horario: 20:00 horas

Precio: $984 - $2 mil 033

Vladimir: La voz que rompe el silencio

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Teatro-Bar ESCENIK | PALCCO

Horario: 21:00 horas

Precio: $550

Porter Robinson

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:30 horas

Precio: $750

Miriam Rodríguez

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $400 - $850

José José sinfónico: Homenaje al Príncipe

Fecha: Domingo 10 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 19:00 horas

Precio: $550 - $980

Dina Buendía

Fecha: Domingo 10 de mayo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:30 horas

Precio: $500 - $700

Los 4 Grandes del Rock and Roll

Fecha: Lunes 11 de mayo

Lugar: Teatro-Bar ESCENIK | PALCCO

Horario: 19:00 horas

Precio: $700

Megadeth

Fecha: Miércoles 13 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $502 - $2 mil 761

Bersuit

Fecha: Miércoles 13 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $500

Caloncho

Fecha: Jueves 14 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 600

Candlelight: Coldplay e Imagine Dragons

Fecha: Viernes 15 de mayo

Lugar: PALCCO

Horario: 19:00 horas

Precio: $420 - $950

Eterna Inocencia

Fecha: Viernes 15 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 22:45 horas

Precio: $500

Edith Márquez

Fecha: Viernes 15 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 514

Las voces del amor

Fecha: Viernes 15 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $300 - $1 mil 500

Remmy Valenzuela

Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

San Venus

Fecha: Sábado 16 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $350 - $450

Alex Ubago

Fecha: Sábado 16 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil 200

J Balvin

Fecha: Domingo 17 de mayo

Lugar: Arena VFG

Horario: 20:00 horas

Precio: $917 - $2 mil 694

Leyendas Gruperas

Fecha: Domingo 17 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $400 - $2 mil 400

Fobia

Fecha: Jueves 21 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $450 - $1 mil 800

Grupo Frontera

Fecha: Jueves 21 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $753 - $4 mil 685

Reik

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $3 mil 075

Christian Nodal

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $5 mil

Diego Gatica y Las Fábulas

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $160

Pandora y Flans

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $3 mil 452

Iza TKM

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 18:00 horas

Precio: $580

Myke Towers

Fecha: Miércoles 27 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $2 mil 250

Sesiones Estudio Diana Temporada 3: Cocktail Cavalier

Fecha: Jueves 28 de mayo

Lugar: Estudio Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $200

Cristian Castro

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $750 - $3 mil 950

Víctor García “Mi regreso Tour”

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil 200

Leire Martínez

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 21:00 horas

Precio: $1 mil - $2 mil 500

Jesse y Joy

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $484 - $3 mil 452

Cornelio Vega y T3R Elemento

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

Alex Ferreira

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:30 horas

Precio: $800 - $1 mil

Banda MS

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $565 - $4 mil 197

Jumbo

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:30 horas

Precio: $300 - $1 mil 300

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Rebe

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $400

El Divo - Homenaje sinfónico al Divo de Juárez

Fecha: Domingo 31 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 18:30 horas

Precio: $866 - $3 mil 137

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