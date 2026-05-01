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Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de mayo 2026

La cartelera de mayo en Guadalajara reúne una amplia oferta musical con presentaciones en recintos emblemáticos para todos los gustos

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Guadalajara se prepara para un mes lleno de conciertos con artistas nacionales e internacionales. PEXELS

Guadalajara se prepara para un mes lleno de conciertos con artistas nacionales e internacionales. PEXELS

Mayo llega con una agenda musical intensa en Guadalajara, con una cartelera que reúne a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. Desde el pop y el regional mexicano hasta el rock, la electrónica y propuestas alternativas, la ciudad se consolida como uno de los principales destinos para espectáculos en vivo en el país.

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A lo largo del mes, recintos como la Arena Guadalajara, el Auditorio Telmex, el Teatro Diana y el C3 Stage serán sede de conciertos para todos los gustos y presupuestos. Figuras consolidadas de la industria, así como propuestas emergentes, compartirán escenario en una oferta diversa que refleja la amplitud del panorama musical actual y la constante actividad cultural de la ciudad.

Con presentaciones distribuidas durante todo mayo, Guadalajara vivirá semanas de alta actividad en entretenimiento, con eventos prácticamente cada día. Esta dinámica no solo impulsa la escena musical local, sino que también posiciona a la ciudad como un punto clave dentro de las giras nacionales e internacionales, atrayendo a miles de asistentes y fortaleciendo su papel como referente en la industria del espectáculo.

Cartelera de conciertos en Guadalajara -Mayo 2026 

Humbe

  • Fecha: Viernes 1 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $691 - $2 mil 824

Diamante Eléctrico

  • Fecha: Viernes 1 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $400

Pancho Barraza

  • Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 800

HellKid x Caske

  • Fecha: Sábado 2 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $129

Eliades Ochoa

  • Fecha: Sábado 2 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $700 - $1 mil 300

PUP

  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $742

Laura Pausini

  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628 - $4 mil 929

Xavi

  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $680 - $2 mil 300

TOPS

  • Fecha: Miércoles 6 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $548

Kalimba

  • Fecha: Jueves 7 de mayo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 200

Cris MJ

  • Fecha: Jueves 7 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650 - $2 mil 250

Lebanon Hanover

  • Fecha: Jueves 7 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $750

Mareux

  • Fecha: Viernes 8 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $600

Ricardo Caballero

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $450 - $990

Ingrid Contreras

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: Teatro Pablo Moncayo
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $984 - $2 mil 033

Vladimir: La voz que rompe el silencio

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: Teatro-Bar ESCENIK | PALCCO
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $550

Porter Robinson

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $750

Miriam Rodríguez

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $400 - $850

José José sinfónico: Homenaje al Príncipe

  • Fecha: Domingo 10 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $550 - $980

Dina Buendía

  • Fecha: Domingo 10 de mayo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:30 horas
  • Precio: $500 - $700

Los 4 Grandes del Rock and Roll

  • Fecha: Lunes 11 de mayo
  • Lugar: Teatro-Bar ESCENIK | PALCCO
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $700

Megadeth

  • Fecha: Miércoles 13 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $502 - $2 mil 761

Bersuit

  • Fecha: Miércoles 13 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500

Caloncho

  • Fecha: Jueves 14 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 600

Candlelight: Coldplay e Imagine Dragons

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Lugar: PALCCO
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $420 - $950

Eterna Inocencia

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 22:45 horas
  • Precio: $500

Edith Márquez

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 514

Las voces del amor

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $300 - $1 mil 500

Remmy Valenzuela

  • Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 800

San Venus

  • Fecha: Sábado 16 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $350 - $450

Alex Ubago

  • Fecha: Sábado 16 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil 200

J Balvin

  • Fecha: Domingo 17 de mayo
  • Lugar: Arena VFG
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $917 - $2 mil 694

Leyendas Gruperas

  • Fecha: Domingo 17 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $400 - $2 mil 400

Fobia

  • Fecha: Jueves 21 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $450 - $1 mil 800

Grupo Frontera

  • Fecha: Jueves 21 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $753 - $4 mil 685

Reik

  • Fecha: Viernes 22 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628 - $3 mil 075

Christian Nodal

  • Fecha: Viernes 22 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $5 mil

Diego Gatica y Las Fábulas

  • Fecha: Sábado 23 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $160

Pandora y Flans

  • Fecha: Sábado 23 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628 - $3 mil 452

Iza TKM

  • Fecha: Domingo 24 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $580

Myke Towers

  • Fecha: Miércoles 27 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650 - $2 mil 250

Sesiones Estudio Diana Temporada 3: Cocktail Cavalier

  • Fecha: Jueves 28 de mayo
  • Lugar: Estudio Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $200

Cristian Castro

  • Fecha: Viernes 29 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $750 - $3 mil 950

Víctor García “Mi regreso Tour”

  • Fecha: Viernes 29 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil 200

Leire Martínez

  • Fecha: Viernes 29 de mayo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $1 mil - $2 mil 500

Jesse y Joy

  • Fecha: Viernes 29 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $484 - $3 mil 452

Cornelio Vega y T3R Elemento

  • Fecha: Sábado 30 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 800

Alex Ferreira

  • Fecha: Sábado 30 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $800 - $1 mil

Banda MS

  • Fecha: Sábado 30 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $565 - $4 mil 197

Jumbo

  • Fecha: Sábado 30 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $300 - $1 mil 300

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Rebe

  • Fecha: Sábado 30 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $400

El Divo - Homenaje sinfónico al Divo de Juárez

  • Fecha: Domingo 31 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 18:30 horas
  • Precio: $866 - $3 mil 137

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