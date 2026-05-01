¿Cuándo llega The Amazing Digital Circus a los cines de México? Fechas y detalles

El fenómeno de animación independiente “The Amazing Digital Circus” llegará a las salas de cine en México con una proyección especial que reunirá dos de los episodios más esperados de la serie. El proyecto creado por Gooseworx y producido por Glitch Productions dará el salto de las plataformas digitales a la pantalla grande tras consolidarse como uno de los contenidos animados más populares de internet en los últimos años.

El evento cinematográfico, titulado “The Last Act”, incluirá la proyección conjunta del episodio 8 y del episodio 9, este último presentado como una entrega inédita para los seguidores de la historia. La experiencia en cines ofrecerá más de una hora y media de contenido centrado en Pomni y el resto de personajes atrapados dentro del extraño universo digital que caracteriza a la serie.

La proyección se llevará a cabo del 4 al 7 de junio de 2026 en complejos de Cinemex en distintas ciudades del país. La cadena confirmó que la preventa de boletos ya se encuentra disponible tanto en taquillas físicas como en su aplicación oficial, ante la expectativa generada entre la comunidad de seguidores.

Los inicios de “The Amazing Digital Circus”

“The Amazing Digital Circus” comenzó como un piloto publicado en internet y rápidamente ganó popularidad gracias a su propuesta visual, humor surrealista y narrativa enfocada en temas existenciales y psicológicos. Con el paso de los episodios, el proyecto se convirtió en uno de los fenómenos más comentados dentro de la animación digital contemporánea, acumulando millones de reproducciones y una comunidad internacional de seguidores.

El estreno en cines representa uno de los pasos más importantes para la producción, que nació como un proyecto independiente distribuido principalmente a través de YouTube. La llegada a salas mexicanas también refleja el crecimiento de la audiencia latinoamericana, una de las más activas en torno a la serie y sus personajes.

De acuerdo con la información compartida por los distribuidores, la experiencia cinematográfica buscará aprovechar el formato de gran pantalla para resaltar los detalles visuales, colores y secuencias animadas que caracterizan al universo digital del circo. Además, las funciones estarán limitadas a cuatro días, por lo que se prevé una alta demanda entre fanáticos de la animación y seguidores del proyecto.

La historia continuará después de los acontecimientos recientes dentro del circo digital, donde los personajes enfrentan nuevas tensiones tras la desaparición de Caine. En medio de un ambiente marcado por la incertidumbre y el deterioro emocional, los protagonistas deberán confrontar distintos conflictos personales.

El tono de la serie ha destacado por combinar humor absurdo, elementos de terror psicológico y reflexiones sobre identidad, aislamiento y realidad virtual. Estos elementos han convertido a “The Amazing Digital Circus” en una producción ampliamente discutida dentro de comunidades digitales y espacios dedicados a la animación independiente.

Para quienes no logren asistir a las funciones en cine, los episodios estarán disponibles posteriormente en YouTube y Netflix a partir del 19 de junio de 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO



