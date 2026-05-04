A 22 años de haber iniciado su carrera como solista, Kalimba regresa a Guadalajara con un formato que apuesta menos por el espectáculo multitudinario y más por la cercanía emocional.

El cantante presentará el próximo 7 de mayo su “Íntimo Tour Deluxe” en el Teatro Galerías, un concierto construido a partir de las canciones que marcaron su trayectoria y de las peticiones de sus propios seguidores.

Tras concluir en febrero la gira “K20”, el intérprete inicia una nueva etapa con un espectáculo que recorrerá México, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Guadalajara vuelve a ocupar un lugar especial dentro de ese camino, pues, según el propio artista, la ciudad se ha convertido en una constante dentro de su historia profesional.

“De 10 giras que he hecho, siete han arrancado aquí, sin contar las de OV7. Mi primer festival, mi primera presentación en vivo de un sencillo y mi primer show como solista con ‘No Me Quiero Enamorar’ hace 22 años fue aquí en Guadalajara. Honestamente me siento muy agradecido y muy honrado. Guadalajara es como mi ‘lucky charm’”, compartió en entrevista con EL INFORMADOR.

Cara a cara con sus fieles

Kalimba plantea ahora una experiencia más íntima y flexible, capaz de adaptarse tanto a escenarios pequeños como a recintos de mayor capacidad.

“Estamos emocionados de que el público quiera más. Es la continuación de la gira ‘Íntimo’ y por ello ahora es ‘Íntimo Deluxe’. Habrá más que mis canciones y mis éxitos; también habrá homenajes a José José, Juan Gabriel, Emmanuel y Los Ángeles Negros”, explicó.

La nostalgia será una de las piezas centrales del espectáculo. Además de interpretar sus temas más conocidos, el cantante incorporará canciones sugeridas por sus seguidores en redes sociales, lo que convertirá cada fecha en una experiencia distinta.

“Consulté con mis seguidores qué más querían escuchar. Mencionaron a Luis Miguel, Cristian Castro, Luis Fonsi, David Bisbal, Alex Ubago, Armando Manzanero, Francisco Céspedes, Ricky Martin y Julio Iglesias. De ahí vamos a elegir algunas que quedarán en el show y esto será un karaoke”.

El artista adelantó que el concierto está pensado para sentirse como una reunión entre amigos, donde el público no solamente escuche, sino que también participe activamente.

“El show lo generamos a partir del capricho del público. Canto mis éxitos, los temas de homenaje y canciones que nunca habían venido en algún disco. Estoy seguro de que van a sentirlo como un gran karaoke, como una bohemia con Kalimba, y para mí es un placer”.

Lleno de gratitud

En medio de una carrera que ya suma más de dos décadas, Kalimba aseguró sentirse agradecido por la permanencia y el respaldo de sus seguidores, especialmente porque considera que la relación entre artista y audiencia es lo que realmente da sentido al escenario.

“Son ya 22 años y me siento tremendamente agradecido. El público es una parte crucial de mi vida. Yo puedo ser artista en mi casa o en el estudio, pero arriba del escenario no existe el performer si el público no está ahí. Qué bendición poder expresar el arte frente a la gente y tener una relación tan linda con ellos”.

Para el cantante, esa conexión no se limita al entretenimiento. Con el paso de los años, asegura haber comprendido que sus canciones también pueden convertirse en refugio emocional para quienes lo escuchan.

“Yo intento cantar y hacer cosas que lleguen no solamente a sus oídos, sino a sus corazones. Creo que la base de la relación con el público es el amor”.

Esa visión también influye directamente en la manera en que escribe y concibe su música. Al hablar sobre las emociones que lo inspiran, Kalimba se inclinó por el corazón humano como el eje principal de sus composiciones.

“La vida misma inspira, pero sobre todo el corazón. El ser humano vive en una búsqueda constante de amor. A veces encontramos lugares tóxicos, de dolor o necesidad; otras veces encontramos pasión y aventura. El corazón humano es un lugar tan enigmático que esa es mi musa principal”.

“El Triste”, la canción que transformó su camino

Dentro del repertorio de “Íntimo Tour Deluxe”, uno de los momentos más significativos llegará con la interpretación de “El Triste”, tema que, según el cantante, marcó un antes y un después en la percepción que el público tenía de él como intérprete.

“Durante muchos años me consideré un buen entretenedor. Tú ibas a verme y sabías que la ibas a pasar bien. Pero a partir de que canté ‘El Triste’, creo que se me dio un lugar distinto en la música. Ya no solamente entretienes, también interpretas y haces sentir”.

Kalimba confesó que revisitar canciones que lo han acompañado durante distintas etapas de su vida suele convertirse en un ejercicio profundamente emocional, pues inevitablemente lo confronta con el paso del tiempo y con la evolución de su propia carrera.

“Estas canciones me recuerdan dónde estaba hace 10 o 15 años. Creo que desde ahí Kalimba dejó de ser solamente un artista que entretiene para convertirse en alguien que busca quedarse en la vida de las personas. Hay cosas que disfrutas un momento y luego olvidas. Yo quiero que la música se guarde en la gente y creo que estas canciones lo han logrado”.

Kalimba en concierto

En un formato personal, regresa el cantante para presentarse el 7 de mayo, a las 21:00 horas, en el Teatro Galerías, con su gira “Íntimo Tour Deluxe”.

CT