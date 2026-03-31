Competidora de Miss Tailandia se vuelve viral por su inesperado baile en el concurso (VIDEO)

Desde hace varios días, circula en redes sociales, especialmente en X, un video que muestra a unas competidoras de un certamen de belleza, danzando en traje de baño. Entre el grupo de mujeres destaca una que, ante los movimientos calculados de las demás, suelta el cuerpo y da unos pasos con velocidad y furia, desentonando con el resto. En las publicaciones que comparten el video se puede leer "Candidata a Miss Tailandia se viraliza por bailar de forma considerada poco elegante".

La protagonista del video viral es Darathorn Yoothong, una chica que representó a la provincia de Kalasin con tan solo 18 años. Los movimientos que algunos tildan de "poco femeninos" son parte de un estilo identificable: el hip-hop. En el video compartido en redes sociales se observa el fuerte contraste entre el estilo enérgico de Yoothong y el ligero de las demás.

Pese a que Yoothong recibe cariño en redes sociales por su propuesta innovadora, en el certamen de belleza no le fue tan bien. Para el Miss Grand International de Tailandia se reunieron 77 concursantes de distintas provincias de Tailandia. Yoothong terminó dentro de las primeras 20, pero lejos de competir por una corona que al final se terminó llevando Pattama Jitsawat.

La chica viral reacciona a su éxito en redes sociales

En redes sociales, Yoothong ha agradecido el cariño que le ha representado su participación fugaz en Miss Grand International Thailand. Esto dijo la modelo y bailarina en una publicación en Instagram:

"Yo solo fui yo misma, pero esto es realmente inimaginable. Muchas gracias por el amor de todos en todo el mundo. Les prometo que regresaré más fuerte y con mayor diversión" publica @dadakerema en una publicación de Instagram que es respondida con comentarios del tipo: "Diva", "Eres por sí sola una vibra", "Eres una estrella", "Eres nuestra ganadora".

Actualmente, en redes sociales, Darathorn Yoothong tiene más de 22 mil seguidores en su perfil de Instagram, en donde se mantiene activa publicando sus avances en el baile y en su vida, en la que persigue la corona de belleza de su país para después dar el salto.

Este es el video de la competencia de Miss Tailandia que se volvió viral

Ella es la competidora de Miss Tailandia que se volvió viral por su baile. ESPECIAL

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OB

