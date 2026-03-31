Taylor Swift es demandada por presunto plagio en The Life of a Showgirl

La cantante estadounidense Taylor Swift enfrenta una demanda legal por una supuesta violación de marca registrada relacionada con el título de su más reciente álbum, The Life of a Showgirl.El recurso legal fue interpuesto el lunes ante una corte en California por la artista Maren Wade, quien afirma que Swift habría empleado el nombre del disco de forma consciente, pese a la existencia previa de un concepto similar de su autoría, según reportó CBS News.De acuerdo con Wade, el título del álbum afecta su marca personal Confessions of a Showgirl, una columna que publicó desde 2014 en Las Vegas Weekly y que más tarde derivó en un espectáculo en vivo y un libro con el mismo nombre.La demanda señala que las coincidencias entre ambos títulos son evidentes, ya que comparten estructura, frase central y una impresión comercial muy similar, lo que podría generar confusión entre el público."Sentimos un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han creado. De eso se trata este caso", declaró al medio estadounidense la abogada de Wade, Jaymie Parkkinen, en un comunicado.Además de la infracción de marca registrada, la demanda también acusa a Swift y a UMG Recordings, filial de Universal Music, de competencia desleal y falsa denominación, una ley muy específica que prohíbe que los bienes o servicios comercializados presenten información falsa sobre su origen a los consumidores.'The Life of a Showgirl' fue el álbum más vendido de 2025 en Estados Unidos, sumando las copias físicas, las digitales y el número de escuchas, con 5.6 millones de unidades, según los datos de la empresa de datos Luminate, citados por Billboard .YC