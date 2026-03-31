Taylor Swift es demandada por presunto plagio en The Life of a Showgirl

La cantante estadounidense Taylor Swift enfrenta una demanda legal por una supuesta violación de marca registrada relacionada con el título de su más reciente álbum, The Life of a Showgirl.

El recurso legal fue interpuesto el lunes ante una corte en California por la artista Maren Wade, quien afirma que Swift habría empleado el nombre del disco de forma consciente, pese a la existencia previa de un concepto similar de su autoría, según reportó CBS News.

Señalan similitudes y acusan competencia desleal

De acuerdo con Wade, el título del álbum afecta su marca personal Confessions of a Showgirl, una columna que publicó desde 2014 en Las Vegas Weekly y que más tarde derivó en un espectáculo en vivo y un libro con el mismo nombre.

La demanda señala que las coincidencias entre ambos títulos son evidentes, ya que comparten estructura, frase central y una impresión comercial muy similar, lo que podría generar confusión entre el público.

"Sentimos un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han creado. De eso se trata este caso" , declaró al medio estadounidense la abogada de Wade, Jaymie Parkkinen, en un comunicado.

Además de la infracción de marca registrada, la demanda también acusa a Swift y a UMG Recordings, filial de Universal Music, de competencia desleal y falsa denominación, una ley muy específica que prohíbe que los bienes o servicios comercializados presenten información falsa sobre su origen a los consumidores.

'The Life of a Showgirl' fue el álbum más vendido de 2025 en Estados Unidos, sumando las copias físicas, las digitales y el número de escuchas, con 5.6 millones de unidades, según los datos de la empresa de datos Luminate, citados por Billboard .

YC