Meryl Streep elogia a la Presidenta Claudia Sheinbaum: "México dejó atrás a EU"

Meryl Streep, la reconocida actriz de Hollywood que desquició a sus fans con la visita que realizó en la Ciudad de México con motivo del próximo estreno de su película "El diablo viste a la moda 2", destacó la influencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su importancia dentro del liderazgo femenino... ¡estas fueron las declaraciones completas de la celebridad que convivió con fans junto con su compañera de elenco, Anne Hathaway!

¿Qué dijo Meryl Streep sobre la Presidenta Claudia Sheinbaum?

Meryl Streep quien tuvo un encuentro con la prensa mexicana en el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, emitió unas declaraciones sobre el liderazgo femenino y la labor de la Presidenta Claudia Sheinbaum que de inmediato causaron furor en redes sociales, aunque también fueron objeto de un intenso debate.

“Claro que México ha dejado atrás a los Estados Unidos tendiendo una Presidenta mujer y aunque no tiene que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder, interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes”, dijo Meryl Streep ante medios de comunicación.

Para la actriz ganadora del Premio Oscar de la Academia de Hollywood , es importante que la niñez vea ejemplos reales de liderazgo, además de que resaltó la importancia de ejercer el cargo con responsabilidad, más allá de los temas de género.

����✨ "México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer": la icónica actriz Meryl Streep destaca el paso histórico de Sheinbaum al frente del país. #TodoParaLaMujer con @ERNESTOBUITRON pic.twitter.com/UjxEBkLQ58— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 31, 2026

¿Meryl Streep se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum?

Las palabras de Streep generaron una duda muy intrigante entre los internautas, quienes se preguntaron si la actriz sostendría un encuentro con Claudia Sheinbaum luego de estas declaraciones; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una reunión oficial de la Presidenta con la actriz o con Anne Hathaway, su compañera.

¿De qué se trata "El diablo viste a la moda 2"?

Aunque no se saben muchos detalles de la trama de "El diablo viste a la moda 2", sí se sabe que Streep y Hathaway retomarán sus icónicos personajes de "Miranda Priestly" y "Andrea Sachs"; otros actores que formarán parte del elenco de la cinta dirigida por David Frankel son Emily Blunt y Stanley Tucci.

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“Esta película ofrece mucho corazón e inteligencia, pero también mucha diversión y alegría”, dijo Anne Hathaway en cierta parte de uno de los eventos organizados para promocionar "El diablo viste a la moda 2"... ¡seguramente nos sorprenderá!

JM

