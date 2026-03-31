El cantante surcoreano Suga, integrante de BTS, llamó la atención tras aparecer con ropa de la marca No Boxing No Life en el documental BTS: El regreso. Esta firma está vinculada al boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

La aparición forma parte de una de las escenas que retratan el retorno del grupo, luego de la pausa que realizaron para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El detalle no pasó desapercibido para las fans, especialmente en México, donde la marca tiene sus raíces, lo que provocó que las imágenes se viralizaran rápidamente en redes sociales.

Quién es Suga, integrante de BTS

INSTAGRAM/@agustd

Suga es un rapero, compositor y productor musical surcoreano, conocido por ser integrante de BTS, uno de los grupos más influyentes del K-pop a nivel mundial.

Su nombre real es Min Yoongi y nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu, Corea del Sur. Dentro de BTS, se destaca principalmente como rapero, aunque también participa activamente en la creación de música, escribiendo y produciendo varias canciones del grupo.

Además de su trabajo con BTS, Suga tiene una carrera como solista bajo el nombre de Agust D, con la que ha lanzado proyectos más personales y con un estilo más introspectivo.

Es reconocido por su talento en la producción musical y por abordar temas como la salud mental, la presión social y las experiencias personales en sus letras, lo que ha conectado con millones de fans en todo el mundo.

“No Boxing No Life” hace aparición en el documental de BTS

X/@ShookyAppa

En el documental, el artista viste un conjunto deportivo en tonos negro y beige de la misma marca. Se trata de la chamarra “Track Jacket Black / Beige” y el pantalón “boxingwear Track Pants Black / Beige”, ambos pertenecientes al catálogo oficial.

Estas piezas tienen un costo aproximado de 169 y 129 dólares, equivalentes a cerca de 3 mil 40 y 2 mil 320 pesos mexicanos. Aunque forman parte de la línea vigente, actualmente no se encuentran disponibles en la tienda mexicana y, según reportes, están agotadas en la versión de Corea.

No Boxing No Life es una marca impulsada por Eddy Reynoso, entrenador de “Canelo”, cuyo origen se remonta al año 2000. Con el tiempo, logró consolidarse con el respaldo del propio boxeador, quien también participa como embajador.

La firma ha ganado presencia en el ámbito del boxeo profesional gracias a la fabricación de guantes, equipo especializado y ropa deportiva. En una entrevista para el canal de YouTube ESNews, el propio Álvarez destacó la calidad de los productos que utiliza tanto en sus entrenamientos como en sus combates.

El documental BTS: El regreso

La película sigue a los siete integrantes (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) mientras se reúnen nuevamente como grupo después de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Se encuentra disponible actualmente en la plataforma Netflix. La producción sigue a los integrantes del grupo durante el proceso creativo de su álbum “Arirang”, mostrando también los momentos clave de su reencuentro.

El documental retrata un momento clave en la historia de BTS: su regreso tras casi cuatro años de pausa. Durante ese tiempo, los miembros se enfocaron en proyectos individuales y cumplieron con sus obligaciones militares, lo que hizo que este reencuentro fuera especialmente significativo.

Además, muestra el lado más humano de los artistas, incluyendo dudas, diferencias creativas y el reto de reinventarse en una nueva etapa de su carrera.

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