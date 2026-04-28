El día de hoy se anunció que el histórico Estadio Tres de Marzo será reconocido como el Coliseo GNP luego de convertirse en uno de los recintos de entretenimiento más importantes del estado y del país. El anuncio fue realizado a través de una rueda de prensa que contó con la presencia de directivos de Ocesa y de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

En ese sentido, Carlos de la Torre, director de Ocesa Guadalajara, enfatizó la importancia que tiene Guadalajara en el entretenimiento del país. El Coliseo GNP buscará cumplir con la demanda de eventos en la región.

Por su parte, Hugo Rodríguez, director administrativo de la UAG, reveló que la vocación principal del recinto será la de fungir como un espacio multiusos orientado a los entretenimientos, aunque conservará la posibilidad de albergar partidos de futbol.

La remodelación estará centrada en la experiencia del público

El director del proyecto, Óscar Rodríguez, reveló que la remodelación busca que el recinto ponga en el centro la experiencia del espectador. Entre los cambios más significativos destaca la creación de una gran explanada de acceso que facilitará la movilidad, así como la ampliación de túneles y la eliminación de desniveles para mejorar la accesibilidad, incluyendo a personas con movilidad reducida.

Las remodelaciones incluyen modificaciones en la fachada y la cubierta diseñada para ofrecer mayor protección y reforzar la identidad visual del nuevo coliseo. Así mismo, se anunció que los asientos estarán enumerados y que se crearán nuevas zonas premium con butacas que permitirán una experiencia más exclusiva.

Confirman a primeros artistas en el Coliseo GNP

La fecha exacta de inauguración aún está por anunciarse. Se prevé que el Coliseo GNP abra sus puertas en agosto de 2026; actualmente, el avance de obra se encuentra al 60 por ciento. Entre los primeros eventos confirmados se encuentran Alejandro Sanz (3 de octubre) y Yuridia, así como un concierto conjunto de Los Caligaris, Panteón Rococó y Los Auténticos Decadentes.

Sin embargo, se espera que se anuncien nuevos eventos conforme a avancen las semanas.

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OB