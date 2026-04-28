Caloncho, listo para su concierto más grande en el Telmex

Caloncho se prepara para enfrentar el que, hasta ahora, representa el escenario más ambicioso de su trayectoria. El próximo 14 de mayo, el cantante se presentará en el Auditorio Telmex , un recinto que marca un punto de inflexión en su carrera artística y en su relación con la ciudad que lo adoptó hace casi tres décadas: el concierto se le avecina como un momento de consolidación personal y profesional. Para el músico, el tamaño del recinto convierte esta presentación en una experiencia distinta a cualquier otra que haya vivido.

“Representa para mí un reto, por supuesto; es un lugar muy grande. Además he venido aquí a muchos conciertos y, desde que sabía que iba a tocar aquí, me impacta y me emociona muchísimo", dijo Caloncho durante rueda de prensa en la que estuvo presente EL INFORMADOR. "Resulta ser, además, el escenario más grande que he hecho en mi ciudad habitual, es decir, en la ciudad que habito”.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

El espectáculo en el Auditorio Telmex sirve como presentación de un nuevo disco, y una revisión integral de su proyecto musical. Después de más de una década de trayectoria, el intérprete ha decidido replantear la forma en que sus canciones dialogan con el público, incorporando nuevas versiones, arreglos y una propuesta visual distinta. El concierto gira en torno a su más reciente producción discográfica, Vivo en el tiempo, un álbum que, según el artista, busca reflexionar sobre la manera en que las personas habitan su propia experiencia cotidiana.

“El tiempo es un espacio que hay que habitar y nos recuerda precisamente vivir en el presente, que es lo que queda, lo que hay y lo que tenemos”, señaló. Bajo esa idea, el espectáculo ha sido diseñado como una renovación escénica. El repertorio incluirá nuevas canciones, reinterpretaciones de temas anteriores y una puesta en escena que rompe con la estética de etapas previas. “Rehicimos el show, el setlist, las versiones de canciones que ya hemos estado tocando durante muchos años. Metimos músicos nuevos, nuevos visuales, nueva iluminación, nuevos instrumentos. Es una revisión de lo que hemos hecho en el pasado para caer al otro lado del péndulo ”, detalló.

Guadalajara, el escenario emocional

Aunque Caloncho nació en Sonora, su historia artística se ha construido en Guadalajara, ciudad donde ha vivido durante la mayor parte de su vida. Ese vínculo emocional con el entorno tapatío convierte el concierto en un acontecimiento íntimo, pese a la magnitud del recinto. y el propio artista reconoce que la dimensión del evento se mide tanto por la capacidad del auditorio como por la cercanía afectiva de quienes lo acompañarán.

“A este show viene mi familia nuclear, viene familia de Sonora, vienen amigos, viene el mecánico, viene gente con la que interactúo todos los días. Eso también me emociona y, a la vez, lo vuelve importante en mi realidad cotidiana”, comentó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Desde sus primeras producciones, el trabajo de Caloncho se ha caracterizado por una estética sonora asociada a la naturaleza, la calma y la introspección. Sin embargo, el artista reconoce que ese sello no fue una estrategia deliberada, sino una consecuencia de sus propias influencias y emociones. “Desde el principio me decían que mi música sonaba a playa y yo no sabía por qué. Tal vez hay un filtro ahí, el del gusto personal o el lugar al que quiero acudir al componer, pero siempre aparece la naturaleza”, explicó.

Ese imaginario se mantiene en su nueva producción, aunque ahora acompañado por una reflexión más explícita sobre el sentido de su oficio. El músico asegura que, tras cuestionarse las razones que lo llevaron a dedicarse a la música, llegó a una conclusión sencilla que orienta su trabajo creativo. “Llegué a esta idea: ama y disfruta. Ama lo que tienes y disfruta el tiempo. Siempre hay algo que agradecer y, dentro de eso, encontrar una ventanita de plenitud”, afirmó.

Una carrera construida paso a paso

El concierto en el Auditorio Telmex también representa la consecuencia de una serie de decisiones que, en su momento, parecieron pequeñas pero que definieron su trayectoria. En el contexto de la industria musical contemporánea, alcanzar un recinto como el Auditorio Telmex implica un reconocimiento importante: confirma la capacidad de un proyecto para sostener una audiencia amplia y para evolucionar sin perder coherencia artística.

Para Caloncho, esa dimensión se traduce en responsabilidad y en entusiasmo. El músico reconoce que el espectáculo exige un nivel de preparación distinto, tanto en lo técnico como en lo emocional. Ha alcanzado un escenario que durante años fue una referencia lejana. En la memoria del músico, asistir a conciertos en ese recinto formó parte de su formación como espectador, mucho antes de imaginarse como protagonista. Hoy, esa distancia se ha reducido.

“ Sabemos que tenemos que entregar un show diferente, algo nuevo para la gente que ya ha ido a nuestros conciertos. Es una reestructura, una revisión de lo que hemos hecho y una forma de avanzar hacia otra etapa”, finalizó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

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