El histórico Estadio Tres de Marzo entra en una nueva etapa. Tras una profunda remodelación, el inmueble cambiará de nombre a Coliseo GNP, con la promesa de convertirse en uno de los recintos de entretenimiento más importantes del país, enfocado en espectáculos de gran escala y en una experiencia integral para el público.

El anuncio se realizó en rueda de prensa con la presencia de directivos de Ocesa y de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), quienes delinearon un proyecto que implica una renovación física y un reposicionamiento estratégico del recinto dentro del circuito nacional e internacional del entretenimiento en vivo.

Carlos de la Torre, director de Ocesa Guadalajara, enfatizó la importancia que tiene Guadalajara en el entretenimiento. El directivo subrayó que la capital jalisciense se ha convertido en un polo de atracción regional que abarca a millones de personas de estados vecinos, lo que ha impulsado la demanda de espectáculos. En ese contexto, explicó que el nuevo Coliseo GNP responde a esa demanda.

"No estamos compitiendo contra Ciudad de México o Monterrey, nos estamos saliendo al mundo entero. Estamos diciéndole a Madrid, a Argentina, a todos lados del mundo que aquí estamos y que tenemos un buen recinto".

De estadio de futbol a recinto multifacético

Aunque el inmueble mantendrá la posibilidad de albergar partidos de futbol, su vocación principal será ahora la de un espacio multiusos. Hugo Rodríguez, director administrativo de la UAG, explicó que esta transición ha sido gradual, especialmente tras el descenso del equipo Tecos.

Aseguran que la intervención al nuevo Coliseo GNP está principalmente enfocada en los fans. ESPECIAL

"Lo diseñamos para que sea multiusos, multidisciplinario y multifacético. Los partidos de fútbol van a poder seguir llevándose a cabo, pero también estamos preparados para espectáculos de gran nivel", señaló.

La alianza entre la universidad y Ocesa, consolidada durante más de 25 años, ha sido clave para impulsar esta transformación, que además se proyecta hacia el centenario de la institución en 2035.

Una renovación centrada en el público

El rediseño del recinto pone en el centro al espectador. Así lo explicó Óscar Rodríguez, director del proyecto, quien detalló que la intervención arquitectónica parte de la experiencia del fan. "La intervención al nuevo Coliseo GNP está principalmente enfocada en los fans. Todo gira en torno a cómo mejorar su experiencia, desde la llegada hasta la salida".

Entre los cambios más significativos destaca la creación de una gran explanada de acceso que facilitará la movilidad, así como la ampliación de túneles y la eliminación de desniveles para mejorar la accesibilidad, incluyendo a personas con movilidad reducida.

También se renueva por completo la imagen del recinto, con modificaciones en la fachada y la cubierta, esta última diseñada para ofrecer mayor protección y reforzar la identidad visual del nuevo coliseo.

En el interior, la transformación es profunda. Se elimina la antigua grada baja —que presentaba deterioro— para dar paso a una nueva configuración más cómoda y funcional. Además, todos los asientos serán numerados, incluso en zonas que anteriormente eran de acceso general.

"Ya no va a haber cemento sin numerar. Todo será enumerado", explicó De la Torre, al destacar que esta medida permitirá mejorar el orden y la experiencia del público.

Nuevas zonas premium y mayor capacidad

El proyecto incorpora espacios diferenciados, como la llamada "grada diamante", ubicada más cerca del escenario y equipada con butacas premium. Este espacio estará dividido en secciones que permitirán una experiencia más exclusiva.

"Son 750 lugares de un lado y 750 del otro, mucho más cerca del escenario. Nos da la posibilidad de ofrecer otro tipo de experiencia", detalló De la Torre.

La capacidad del recinto rondará los 30 mil asistentes, dependiendo de la configuración del evento, lo que lo posiciona como un espacio versátil capaz de albergar desde conciertos masivos hasta espectáculos más especializados.

Tecnología, acústica y producción de alto nivel

El Coliseo GNP también apuesta por la innovación tecnológica. El recinto contará con un sistema de pantallas tipo "led ribbon" que recorrerá su perímetro interior, además de pantallas exteriores y mejoras en iluminación y sonido.

En cuanto a la acústica, De la Torre reconoció que el resultado depende tanto del inmueble como de las producciones, pero aseguró que el recinto está preparado para ofrecer condiciones de primer nivel.

"Va a tener una gran acústica y las producciones que van a llegar serán de primer nivel para que la experiencia sea como tiene que ser".

Además, se mejorarán las áreas de backstage, camerinos y zonas de carga, con el objetivo de facilitar la logística de grandes giras internacionales.

"Estamos preparando un gran patio de maniobras para que las producciones puedan llegar, montar y salir con rapidez. Eso es clave para entrar en el circuito internacional", explicó Rodríguez.

Infraestructura y servicios renovados

Uno de los aspectos más señalados por los asistentes a conciertos en el pasado —los servicios sanitarios— también fue atendido. El nuevo recinto contará exclusivamente con baños fijos, distribuidos en distintas zonas, incluyendo módulos de gran tamaño en la explanada. "Ya no va a haber baños móviles. Todos son baños fijos, privilegiando al fan", puntualizó Rodríguez.

Asimismo, se ampliará la oferta gastronómica y se habilitarán zonas de convivencia, lounges y espacios abiertos que buscan fomentar la interacción social, uno de los elementos que, según los organizadores, define al público tapatío.

"Guadalajara es comunidad. Nos gusta convivir, platicar, estar juntos. Eso es lo que le da vida a la ciudad y eso es lo que estamos integrando en el proyecto", afirmó De la Torre.

Accesos, estacionamiento y ubicación estratégica

El proyecto también contempla mejoras en accesos y estacionamiento. Se habilitarán más cajones dentro del campus universitario y se optimizarán las rutas de entrada y salida para facilitar la movilidad. Rodríguez destacó que uno de los mayores atributos del recinto es su ubicación. "Como dicen, location, location, location. Es un lugar privilegiado dentro de la ciudad y eso nos permite mejorar toda la experiencia de llegada y salida".

Una historia que evoluciona

El cambio de nombre a Coliseo GNP no es casual. De acuerdo con De la Torre, el concepto remite a la historia del lugar y a su vocación de ser un espacio de grandes batallas, ahora trasladadas al terreno del entretenimiento.

"Viene de la esencia de lucha, de historia, de lo que ha sido este estadio. Aquí vimos a Tecos campeón, jugó la selección, han pasado grandes artistas. Esa historia sigue, pero ahora con una nueva etapa".

El recinto, que ha albergado conciertos multitudinarios y eventos deportivos memorables, busca ahora consolidarse como un referente contemporáneo sin perder su legado.

Apertura y primeros eventos

Aunque la fecha exacta de inauguración se anunciará próximamente, se prevé que el Coliseo GNP abra sus puertas en agosto de 2026, con un avance actual de obra superior al 60 por ciento.

Entre los primeros eventos confirmados figuran presentaciones de Alejandro Sanz (3 de octubre) y Yuridia, así como un concierto conjunto de Los Caligaris, Panteón Rococó y Los Auténticos Decadentes.