La participación de Madonna en el Coachella 2026 tuvo un cierre inesperado. Tras su aparición sorpresa durante el show de Sabrina Carpenter, la artista denunció en redes sociales haber sido víctima de un robo.

Durante el espectáculo, ambas artistas unieron a dos generaciones del pop interpretando clásicos como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de presentar material inédito del próximo álbum de Madonna, titulado “Confessions on a Dance Floor: Part II”.

A través de sus historias de Instagram, la llamada “Reina del pop” compartió su emoción por regresar al festival, aunque también reveló que varias piezas de su vestuario desaparecieron tras su presentación.

Entre los objetos extraviados, detalló, se encuentran prendas vintage de su colección personal, como una chaqueta, un corsé y un vestido, las cuales describió como parte fundamental de su trayectoria artística.

Un vestuario icónico

Y es que, para quienes no tenían ni idea, el vestuario que la intérprete de "Music" utilizó el pasado viernes en el escenario es el mismo que utilizó hace 20 años, cuando lanzó su disco "Confessions of a dance floor".

Las botas, el color morado y estilo victoriano, por ejemplo, las llevó durante su presentación en Coachella en 2006; mientras que la chamarra y el corsé los usó en su presentación en los MTV Europe Music Awards del 2005 y su video "Hang up" lanzado en 2006 (respectivamente).

Madonna ofrece recompensa

En ese mismo mensaje, Madonna hizo un llamado a sus más de 20 millones de seguidores para que la ayuden a recuperar sus pertenencias. En caso de que alguien tenga información al respecto, pidió que se comunicaran directamente con su equipo a través de un correo electrónico que compartió públicamente para recibir pistas y confirmó que habrá una compensación económica para quien devuelva los artículos de forma segura: Infomaverick2026@gmail.com

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Asimismo, y para enfatizar la importancia de estos objetos, la cantante ofreció una recompensa a quien pueda devolverlos de forma segura. De acuerdo con información difundida por TMZ, la estrella ya presentó un reporte ante las autoridades.

TG