Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de abril de 2026

Los horóscopos de Nana Calistar para este jueves 23 de abril llegan con un tono directo y sin rodeos: es momento de enfrentar realidades, dejar de engañarse y tomar decisiones que impulsen un crecimiento personal real.La jornada estará marcada por cambios emocionales, revelaciones importantes y llamados de atención que invitan a madurar, soltar lo que no suma y poner límites claros en todos los ámbitos de la vida.Se te vienen cambios bien marcados en el estado de ánimo, y no son cualquier cosa. Situaciones que vas a vivir en estos días te van a hacer abrir los ojos de golpe, de esos que ya no te dejan seguir igual. Vas a empezar a valorar cosas que antes te valían, y aunque al principio te saque de onda, te va a servir para aterrizarte y dejar de andar jugando a la vida. Ya no estás para andar en lo mismo de siempre, esto ya es otro nivel y te toca madurar sí o sí.Se viene una carga fuerte en lo laboral, y no es para asustarte, pero sí para que te pongas las pilas. El estrés va a estar presente porque traes muchas cosas encima y no te estás organizando como deberías. Quieres hacer todo al mismo tiempo y al final no terminas nada bien. Aquí lo que necesitas es orden, disciplina y dejar de procrastinar, porque si no, te vas a ver más apretado de lo necesario.Ya estuvo bueno de rodearte de gente que no aporta nada y que solo está esperando el momento para tirarte mala vibra o hablar a tus espaldas. Tú sabes perfectamente quiénes son, pero ahí sigues de buena onda como si nada. No te hagas, la intuición no te falla. Es momento de cortar de raíz con esas personas que solo buscan incomodarte, hacerte sentir menos o meterte en problemas. No es ser mala persona, es aprender a darte tu lugar y proteger tu paz.Se te vienen días movidos, con cambios de última hora y situaciones que te van a sacar de tu zona de confort, pero para bien. En lo económico se ven mejoras, pero no te confíes, porque así como llegan oportunidades, también puedes perderlas si no sabes manejarlas. Hay dos noticias que te pueden poner de malas, y aquí todo depende de cómo las tomes. Si te clavas de más, te van a afectar más de lo necesario. Aprende a soltar lo que no puedes controlar, porque no todo merece tu energía.Ya deja de andar entregando tiempo, atención y cariño a quien apenas te da las migajas. No te comprometas con personas que no muestran interés real, porque luego andas reclamando lo que tú mismo o misma aceptaste desde el inicio. Aquí no es de rogar amor, es de reconocer cuando no te lo están dando y retirarte con dignidad. Tú no estás para andar mendigando sentimientos, entiéndelo de una vez. Se va a destapar una verdad que te puede doler bastante, sobre todo porque viene de alguien que quieres o admirabas.Ya bájale a tu intensidad mental, porque te estás complicando la vida más de lo necesario. Todo lo analizas, todo lo cuestionas, todo lo sobrepiensas, y al final terminas cansado o cansada sin haber avanzado nada. No todo necesita solución inmediata. Aprende a fluir un poco más y a soltar lo que no puedes controlar. También deja de culparte por cosas del pasado que ya no tienen remedio. No eres perfecto ni perfecta, pero tampoco eres el villano de la historia. Se te vienen cambios de humor que ni tú mismo o misma vas a entender, pero no es casualidad: traes muchas cosas guardadas que ya están pidiendo salida. A la par, se empieza a mover un proyecto que te va a ilusionar bastante, pero aquí el detalle es que no puedes dejar que tus emociones te saboteen. Si no aprendes a controlar esos altibajos, puedes echar a perder algo que pinta muy bien.Ya deja de hacerte bolas con cosas que ni al caso. A veces te clavas en tonterías que solo te desgastan y te meten en situaciones complicadas por pura necedad. Y luego te preguntas por qué te pasan las cosas. Pues porque no haces caso a las señales, así de simple. Recuerda algo bien claro: como trates, te van a tratar. Si sigues jugando con fuego, no te sorprendas cuando te quemes. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y dejar de perder tiempo con quien no quiere estar contigo. No te hagas ilusiones donde no hay nada firme.A ver, Sagitario, deja de desconfiar de quien sí te quiere y de confiar en quien ni al caso. Este 23 de abril te viene a abrir los ojos, pero también el corazón, porque muchas veces dudas de tu propia familia sin darte cuenta de que son los únicos que realmente meterían las manos al fuego por ti. No todo el mundo está en tu contra, pero tú solito te haces historias que ni existen. Aprende a distinguir quién sí está y quién solo está de paso.Ya bájale al mitote que no te deja nada bueno, Capricornio, porque este 23 de abril te viene a enseñar que no todo lo que escuchas merece tu atención ni mucho menos tu opinión. Te encanta meterte en asuntos que ni te corresponden y luego andas cargando problemas que ni eran tuyos. Aprende a respetar decisiones ajenas y enfócate en lo tuyo, porque cuando te distraes en lo que hacen los demás, descuidas tu propio camino y ahí es donde se te empiezan a caer las cosas.Ya deja de decirle que sí a todo el mundo mientras por dentro te estás cargando de estrés y coraje. Este 23 de abril viene a enseñarte algo bien claro: aprender a decir NO también es amor propio. Porque traes muchas oportunidades enfrente, muchas posibilidades de estar bien, de crecer y de sentirte en paz, pero tú solito te saboteas por no poner límites, por querer quedar bien o por no querer incomodar a otros. Y mientras tú cuidas a todos, ¿quién te cuida a ti?A ver, Piscis, ya bájale tantito a vivir en las nubes porque este 23 de abril te va a poner con los pies bien firmes en la tierra, quieras o no. No es regaño, es acomodada de realidad, porque traes muchas ilusiones, muchos sueños y hasta suerte, pero si no aterrizas las cosas, todo se te puede ir como agua entre los dedos. Así que sí, sueña, pero también actúa, porque de puro pensar bonito no se resuelve la vida.MF