Crunchyroll arranca la CCXP 2026 celebrando el arte mexicano

La cuenta regresiva para la CCXP México 2026 comenzó con un gesto que colocó al talento local en el centro de la conversación. La plataforma de anime Crunchyroll, en alianza con la marca de ropa Levi Strauss & Co., decidió inaugurar su participación en la convención con una iniciativa que apuesta por el diálogo entre tradiciones artesanales mexicanas y la estética contemporánea del anime.

La propuesta consistió en invitar a artistas mexicanos a intervenir chamarras clásicas de mezclilla mediante técnicas textiles y pictóricas propias de sus comunidades, utilizando materiales nacionales y procesos manuales. El resultado es una serie de piezas únicas que reflejan un intercambio cultural en el que la iconografía japonesa y las prácticas artísticas mexicanas encuentran un punto de convergencia. Más que una colaboración comercial, el proyecto se presenta como una plataforma para visibilizar saberes artesanales y reinterpretarlos en el contexto de la cultura pop global.

La propuesta consistió en invitar a artistas mexicanos a intervenir chamarras clásicas de mezclilla mediante técnicas textiles y pictóricas F.SALCEDO

Desde la perspectiva de los organizadores, la decisión de trabajar con creadores mexicanos responde a la creciente presencia del anime en el país y al reconocimiento de que México se ha consolidado como una de las audiencias más activas de la animación japonesa. Sin embargo, la iniciativa también busca subrayar que el vínculo entre ambas culturas puede expresarse a través de objetos tangibles, donde la tradición y la innovación conviven en una misma superficie.

Uno de los participantes en esta colaboración es el artista textil Ismael Gutiérrez, conocido como Ismarous, originario de Oaxaca y heredero de una tradición familiar dedicada a la elaboración de tapetes de lana. Para él, la invitación representó una oportunidad para trasladar técnicas ancestrales a un soporte inesperado.

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“Yo me siento muy contento, muy orgulloso de poder compartir lo que es mi cultura a través de esta colaboración . Aquí pude plasmar lo que trabajo, que como tal es el pixel art, ahora adaptando el diseño de Crunchyroll y, a su vez, trabajando en conjunto con la marca de Levi’s . Fue un trabajo en equipo que nos permitió lograr este resultado”, explicó.

En su pieza, el artista utilizó lana teñida con pigmentos naturales y métodos tradicionales que forman parte de la vida cotidiana en su comunidad. La chamarra intervenida conserva la lógica visual de los tapetes oaxaqueños, pero introduce elementos propios del universo del anime, creando una composición que se mueve entre lo artesanal y lo contemporáneo.

La chamarra intervenida conserva la lógica visual de los tapetes oaxaqueños, pero introduce elementos propios del universo del anime. F.SALCEDO

El color desempeñó un papel central en el proceso creativo. Gutiérrez detalló que el tono naranja característico del logotipo de la plataforma fue obtenido mediante técnicas de teñido tradicionales.

“El color naranja se obtiene con la grana cochinilla, combinada con jugo de limón, porque necesitamos generar un proceso de oxidación en el color. De esa manera obtenemos ese tono. Los demás colores son más naturales: los grises y los blancos provienen directamente de la lana natural”, señaló.

El artista subrayó que la pieza no solo busca atraer la atención del público, sino también acercar a nuevas generaciones a la tradición textil de su comunidad. La posibilidad de que los seguidores del anime interactúen físicamente con un material artesanal representa, en su opinión, una forma de preservar el conocimiento colectivo.

“Más que nada, se trata de dar a conocer lo que hacemos en mi comunidad. Eso representa un orgullo para nosotros . Me da gusto que los fans puedan ver y sentir las fibras, tocar una pieza de lo que es el tapete de lana, pero ahora integrada en una chamarra” , añadió.

La trayectoria de Gutiérrez está ligada a una práctica que se transmite de generación en generación. Él se reconoce como parte de una cadena familiar que ha mantenido viva la tradición del tejido durante décadas.

“Soy la tercera generación que realiza estas piezas: desde mi abuelo, mi papá y ahora yo. Desde pequeño empecé a tejer, aproximadamente a los 10 años, y con el tiempo fui adquiriendo más práctica hasta poder desarrollar diseños más elaborados”, explicó.

Junto a la propuesta textil, la colaboración incluyó la participación de la artista visual Angélica Esperanza, originaria de Tijuana, quien intervino una chamarra mediante técnicas pictóricas inspiradas en el lenguaje visual del anime y en la iconografía compartida entre México y Japón. Su aproximación se centró en la idea de crear una narrativa visual que conectara ambas tradiciones culturales.

Para la creadora, la invitación representó un momento decisivo dentro de su trayectoria profesional.

“Definitivamente fue un shock. Es la primera colaboración que hago; llevo dos años trabajando en el producto, así que fue una gran sorpresa. Me emocioné muchísimo porque yo crecí viendo anime. Como muchos, crecí con Supercampeones, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Crecí dibujándolos”, relató.

El diseño de Esperanza se construyó a partir de la imagen de un portal en erupción, una metáfora visual que alude al papel del anime como puerta de entrada a mundos imaginarios. La composición integra criaturas fantásticas, destellos y texturas que evocan tanto la tradición gráfica japonesa como los paisajes volcánicos del territorio mexicano.

“Desde el principio la idea era crear un portal, como lo es Crunchyroll para quienes vemos anime. La idea surgió a partir de un volcán, como si fuera una explosión de la que salieran distintas referencias culturales. Estas criaturas son referencias a la cultura, y a partir de ahí fue decidir qué materiales y qué técnicas utilizar”, explicó.

La composición integra criaturas fantásticas, destellos y texturas que evocan tanto la tradición gráfica japonesa como los paisajes volcánicos del territorio mexicano.F.SALCEDO

El proceso de producción requirió varias semanas de trabajo continuo, ya que la técnica implicaba la aplicación de capas sucesivas de pintura para asegurar la intensidad del color y la durabilidad del diseño.

“Fueron entre 20 y 30 días de trabajo continuo. Tenía que aplicar primero una capa blanca que funcionara como un lienzo base, para que el color no fuera absorbido por la tela y no se opacara. Ese proceso requiere paciencia y varias capas”, detalló.

Más allá del resultado visual, la artista considera que este tipo de colaboraciones permiten ampliar el alcance del arte y acercarlo a nuevas audiencias. Para ella, la convergencia entre tradición y cultura popular abre un campo de experimentación que refleja las transformaciones culturales de la actualidad.

“Me gusta pensar que el arte no se queda únicamente en lo tradicional, sino que puede evolucionar. Este proyecto es un ejemplo de cómo una técnica puede dialogar con las nuevas generaciones y llegar a otros espacios”, afirmó.

La iniciativa que precede a la apertura de la CCXP México 2026 confirma la intención de los organizadores de fortalecer los vínculos entre la cultura japonesa y la mexicana mediante proyectos que privilegian la creación local. En un contexto donde el anime ha dejado de ser un fenómeno de nicho para convertirse en un componente central de la cultura popular, la decisión de trabajar con materiales y artistas nacionales adquiere un significado particular.

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Las chamarras resultantes funcionan como piezas simbólicas de ese encuentro cultural: objetos que condensan memoria, identidad y experimentación. En ellas conviven el tejido tradicional, la ilustración contemporánea y la narrativa visual del anime, configurando un espacio de diálogo donde las fronteras entre lo artesanal y lo digital se diluyen.

Con esta colaboración, Crunchyroll inaugura su participación en la convención con una propuesta que pone en primer plano el talento mexicano y reconoce el papel de la creatividad local dentro del ecosistema global del entretenimiento. La iniciativa anticipa una edición de la CCXP México 2026 marcada por la interacción entre culturas, lenguajes visuales y comunidades de seguidores que encuentran en el anime un territorio común de imaginación y pertenencia.

YC