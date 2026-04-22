NPR anuncia a Amaia Romero como próxima invitada de Tiny Desk

La artista española Amaia Romero será la figura central del próximo episodio de Tiny Desk, la reconocida serie de presentaciones en vivo producida por NPR, cuyo estreno está programado para este jueves.

El anuncio fue realizado por la emisora este miércoles a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una fotografía de la intérprete dentro del emblemático espacio donde se graban estos conciertos íntimos.

En la publicación, NPR destacó que Amaia —cantante y multiinstrumentista— transita entre la intensidad y la delicadeza, con una propuesta musical que dialoga con el flamenco sin perder de vista sus raíces. Asimismo, informó que la sesión estará disponible en YouTube a partir del jueves.

Originaria de Pamplona y con 27 años, Amaia alcanzó notoriedad en 2017 tras consagrarse ganadora del programa musical Operación Triunfo, plataforma que también la llevó a representar a España en el festival Eurovisión.

Desde que se dio a conocer, la pamplonica ha sacado tres álbumes: 'Pero no pasa nada' (2019); 'Cuando no sé quién soy' (2022) y 'Si abro los ojos no es real' (2025), en los que ha contado con productores como Santiago Motorizado, Alizzz o Ralphie Choo.

En 2020 fue nominada a Mejor Video Musical de Versión Larga en los premios Grammy Latino por su documental 'Una vuelta al sol', que indagaba en la creación de su primer disco.

Recientemente, dio el salto a la gran pantalla con un cameo en la nueva película del español Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad', y antes formó parte de la serie 'La Mesías', de los Javis, donde interpretó a Cecilia Puig-Baró, un papel por el que fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los premios Feroz.

Con su participación en el Tiny Desk de NPR, Amaia se une a otros cantantes españoles que han actuado en el mítico escritorio de esta emisora, como C. Tangana, María José Llergo, Silvia Pérez Cruz o Rusowsky.

Por este "escenario", que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los más prestigiosos del mundo, también han pasado artistas internacionales como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Adele, Coldplay o Bad Bunny.



YC