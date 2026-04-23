Para las familias que buscan actividades pensadas específicamente para los más pequeños, la ciudad también cuenta con espacios donde el juego se convierte en una experiencia organizada y segura. Uno de ellos es KidZania Guadalajara, ubicado dentro de Plaza Patria, una ciudad interactiva diseñada para niñas y niños que recrea distintos oficios y profesiones en un entorno a escala infantil.

Dentro de sus instalaciones, los visitantes pueden desempeñar roles como médicos, bomberos, chefs o periodistas, en dinámicas que combinan entretenimiento con aprendizaje práctico. La experiencia se desarrolla mediante actividades guiadas que estimulan la imaginación y la toma de decisiones, al tiempo que fortalecen habilidades sociales y de trabajo en equipo. Para muchas familias, este espacio representa una alternativa que mantiene a los niños activos durante varias horas, con propuestas estructuradas que despiertan la curiosidad y el interés por descubrir nuevas vocaciones.

Otra opción que ha ganado presencia reciente entre el público infantil es Inflalandia Quack Guadalajara, localizado en el Centro Comercial La Perla, un parque temático de brincolines con ambientación lúdica inspirada en figuras de patos y escenarios coloridos. El recinto se organiza en distintas áreas que responden a diferentes niveles de energía y edades. En Circus Quack, por ejemplo, los niños encuentran obstáculos y juegos con estética circense que invitan al movimiento constante; en Sweet Quack, predominan los colores brillantes y una atmósfera que recuerda a los dulces y a los juegos tradicionales de feria; mientras que Xtreme Quack concentra los retos físicos más intensos, pensados para quienes buscan mayor dinamismo y actividad.

A estas áreas se suma un espacio arcade con videojuegos y boliche, que amplía las posibilidades de entretenimiento dentro de un mismo recorrido.

CT