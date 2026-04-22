El próximo año marcará el regreso de Hilary Duff a México y a los escenarios. Esta mañana se informó que, además de las dos fechas agendadas para el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, la actriz y cantante también llegará al Auditorio Telmex del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en febrero del próximo año.

Los conciertos agendados en México son parte del tour mundial "The Lucky Me" que marca el regreso de la cantante estadounidense a los escenarios luego de que a finales del año pasado estrenara nueva música con su sencillo "Mature" el cual es parte de Luck... or Something, sexto álbum de estudio estrenado a través de la disquera Atlantic apenas el febrero pasado.

Hasta ahora, Hilary Duff ha estrenado tres singles que podrían ser parte del setlist de las fechas en México, aunque también se espera que la cantante interprete éxitos de su larga carrera musical.

Fechas de venta de boletos para Hilary Duff en el Auditorio Telmex

Hilary Duff se presentará en el Auditorio Telmex el lunes 15 de febrero de 2027. Para acceder a la venta de fans es necesario registrarse a través de ESTE enlace. Considera que las fechas de venta de boletos son las siguientes:

Venta fans 24 de abril 9:00 horas

Preventa Banamex 29 de abril 11:00 horas

Venta General 30 de abril 11:00 horas

La venta se realizará a través de Ticketmaster con beneficios para tarjetas Banamex. En ese sentido es posible acceder a tres meses sin interés en compras mayores a tres mil pesos con tarjetas de este banco.

ESPECIAL / OCESA

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OB