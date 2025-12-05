Este viernes 5 de diciembre Netflix tienen nuevos contenidos, los cuales se pueden disfrutar desde hoy y durante todo el fin de semana. Son siete lanzamientos entre realitys shows, series y películas que atraparán la atención de los suscriptores. Revisa las tramas y elige los que más te gusten para verlos con la mejor compañía desde tu espacio favorito en casa.

Dueños de Manhattan: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Dueños de Manhattan: Temporada 2

Es un reality show que estrena su segunda temporada en Netflix. En esta entrega, Ryan Serhant pone límites a la amabilidad para liberar su lado más ambicioso e implacable. Su objetivo es expandir su imperio más allá de Manhattan, y, para ello, adopta una estrategia ofensiva: quedarse con los mejores agentes de otras compañías de Nueva York. Con cientos de millones en propiedades de lujo en juego, todos sienten la presión. Mientras nacen fuertes rivalidades y las amistades se ponen a prueba, los agentes de Serhant compiten por demostrar quién puede sobrevivir —y triunfar— en el mercado más glamoroso y feroz de Manhattan.

El precio de una confesión. ESPECIAL/NETFLIX.

El precio de una confesión

Es una serie que ya está disponible en Netflix. El thriller de misterio y drama profundiza en los secretos de Yun‑su, una mujer acusada de asesinar a su esposo, y Mo Eun, una extraña apodada la Bruja. Dirigida por Lee Jung-hyo. Con las actuaciones de Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo, Jin Sun-kyu.

La Navidad en sus manos 2. ESPECIAL/NETFLIX.

La Navidad en sus manos 2

Es una película de comedia que desde hoy se puede ver en Netflix. Este año todo está patas arriba, ya que Papá Noel ha caído en las garras de una empresa de juguetes desalmada, y ahora la Navidad corre peligro. Salva —un ex ladrón que se ha propuesto ser un buen padre— y su hijo adolescente, solo tienen una noche para urdir un plan, enfrentar a unos insólitos villanos y revivir la magia navideña. Y todo eso con la única ayuda de unos elfos traviesos. Dirigida por Joaquín Mazón. Participan Santiago Segura, Ernesto Sevilla, Unax Hayden, Pablo Chiapella, Joaquín Reyes.

Amor y vino. ESPECIAL/NETFLIX.

Amor y vino

Es una película romántica de comedia que se lanza en Netflix. Un joven de una familia adinerada tiene un puesto en la empresa de su padre, pero todo se complica cuando se enamora de una estudiante de medicina muy trabajadora y decide fingir que, al igual que ella, tiene orígenes humildes. Pronto se desata un torbellino de enredos cómicos y confesiones de amor. Con Desmond Dube, Bongile Mantsai, Masali Baduza, Bohang Moeko, Thando Thabethe, June van Merch.

Stephen. ESPECIAL/NETFLIX.

Stephen

Es una película de thriller, misterio y drama en Netflix. Una psiquiatra investiga a un asesino en serie confeso tras la desaparición de nueve niñas, pero termina cuestionándose si es culpable o víctima de un oscuro juego. Con la participación de Gomathi Shankar, Michael Thangadurai y Smruthi Venkat.

Jay Kelly

Es una película de comedia y drama que se estrena en Netflix, bajo la dirección de Noah Baumbach. La trama sigue al famoso actor Jay Kelly, mientras se embarca en un viaje de autodescubrimiento que lo lleva a enfrentar su pasado y su presente en compañía de su fiel mánager Ron. Esta conmovedora y épica película llena de humor retrata la coexistencia de los arrepentimientos y los triunfos de la vida. Protagonizada por George Clooney y Adam Sandler.

The New Yorker cumple 100 años. ESPECIAL/NETFLIX.

The New Yorker cumple 100 años

Es una película documental que ya está disponible en Netflix. Por primera vez, The New Yorker abre las puertas de su sala de redacción al director Marshall Curry, brindando un acceso sin precedentes en un momento crucial para todos los medios de comunicación. Este documental ofrece una singular mirada a lo que hay detrás de un siglo entero de periodismo intrépido, publicaciones que marcaron una generación y caricaturas inolvidables.

XM