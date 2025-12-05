El gigante de entretenimiento de Streaming, Netflix, dio a conocer la mañana de este viernes, que adquirió a Warner Bros. Discovery por la cantidad de 82 mil 700 millones de dólares , con lo que el pionero del cine y series en streaming ahora es dueño de uno de los estudios más antiguos y apreciados de Hollywood.

Con esta compra, Netflix adquirió los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max. La disputa por los estudios y sus derivados estaba entre Paramount, Comecast y Netflix, siendo este último el que tuvo la oferta ganadora.

La noticia, lejos de alegrar a los consumidores de entretenimiento, abrió un arduo debate sobre cuál será el futuro de la industria cinematográfica, si plataformas de streaming continúan comprando a las productoras.

Los mejores memes de la compra de de Warner Bros, por Netflix

A pesar del debate generado con esta noticia, los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar con sus reacciones, que además de expresar su opinión al respecto, dejan ver el ingenio humorístico e irónico que tanto caracteriza a las redes.

Estos son solo algunos de los mejores memes que surgieron tras la noticia de la compra de Warner Bros. por Netflix:

Imagínense que Netflix hubiera adquirido a Warner Bros el año pasado y hubiéramos tenido que ver Sinners, F1, Superman, Weapons etc. en la sala de nuestra casa en vez de en un cine… pic.twitter.com/5SCls9tGkx— ana⁴⁴ (@anapau_villa) December 5, 2025

hace 1 semana estaba feliz porque anunciaron que íbamos a tener una serie del mundo de game of thrones por año y ahora me dicen que las series van a pasar a manos de netflix, van a arruinar todo, me duele me quema pic.twitter.com/BsXYdSF6yL— ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) December 5, 2025

Netflix subscription gonna be 80 dollars a month https://t.co/9d9rQj1XMX pic.twitter.com/ghJ1Bu7oo7— ` (@merctial) December 5, 2025

Vamos a tener que pelearnos entradas de The Batman 2 en la Cineteca en el 2027 para alcanzar a verla en la semana que estará en cines antes de llegar a Netflix pic.twitter.com/feE8yxqqqT— Miguel Araiza (@miguelaraizac) December 5, 2025

Netflix subscription gonna be 100 dollars a month�� https://t.co/JkNMkzguxr pic.twitter.com/OWh0TYISHX— vids that go hard (@vidsthatgohard) December 5, 2025

I hate Netflix pic.twitter.com/CbemSukmHf— Santa Decides (correct version) (@santabutcool11) December 5, 2025

The Stranger Things kids appearing in It: Welcome to Derry Season 2 when Netflix buys Warner bros: pic.twitter.com/XIpbIB7LBR— BLURAYANGEL �� (@blurayangel) December 5, 2025

¡Gran victoria para los amantes de cine y series! Para celebrarlo, aquí una muestra de mis producciones favoritas de Netflix en formato físico. Así puedo volver a verlas en máxima calidad, sin anuncios y sin miedo a que desaparezcan algún día del servicio de streaming. https://t.co/UQScGFvsx5 pic.twitter.com/VSaNKcRzGu— Zequio (@Zequiodzilla) December 5, 2025

En lo que esta compra entra en vigor durante el 2026, las personas que son fanáticas de disfrutar las películas en los cines se preguntan cuál será el futuro de la industria cinematográfica, y del entretenimiento en general.

