El gigante de entretenimiento de Streaming, Netflix, dio a conocer la mañana de este viernes, que adquirió a Warner Bros. Discovery por la cantidad de 82 mil 700 millones de dólares, con lo que el pionero del cine y series en streaming ahora es dueño de uno de los estudios más antiguos y apreciados de Hollywood.Con esta compra, Netflix adquirió los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max. La disputa por los estudios y sus derivados estaba entre Paramount, Comecast y Netflix, siendo este último el que tuvo la oferta ganadora.La noticia, lejos de alegrar a los consumidores de entretenimiento, abrió un arduo debate sobre cuál será el futuro de la industria cinematográfica, si plataformas de streaming continúan comprando a las productoras.A pesar del debate generado con esta noticia, los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar con sus reacciones, que además de expresar su opinión al respecto, dejan ver el ingenio humorístico e irónico que tanto caracteriza a las redes.Estos son solo algunos de los mejores memes que surgieron tras la noticia de la compra de Warner Bros. por Netflix:En lo que esta compra entra en vigor durante el 2026, las personas que son fanáticas de disfrutar las películas en los cines se preguntan cuál será el futuro de la industria cinematográfica, y del entretenimiento en general.