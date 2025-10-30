FICG y ESCAC impulsan la formación internacional con la nueva Beca Film Business 2026

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) fortalecen su alianza educativa con el lanzamiento de la primera edición de la Beca Film Business 2026, una oportunidad única para que un talento mexicano curse un posgrado especializado en gestión cinematográfica en Barcelona, España.

La iniciativa busca impulsar la profesionalización del cine mexicano, al tiempo que fomenta el intercambio académico y la vinculación con la industria audiovisual internacional. Mediante esta colaboración, ambas instituciones abren un nuevo espacio de formación avanzada enfocado en los aspectos estratégicos del cine: marketing, distribución y ventas, elementos clave para la sostenibilidad de los proyectos fílmicos.

El programa de Film Business que ofrece la ESCAC se distingue por brindar una comprensión integral del ciclo de vida de una película, desde la concepción de la idea hasta su comercialización. Con una visión práctica y global, el curso está diseñado para que sus participantes desarrollen habilidades que les permitan liderar proyectos dentro de un entorno cada vez más competitivo y digital.

La persona seleccionada para esta primera edición recibirá una beca completa, que incluye el pago total de la colegiatura, alojamiento en Terrassa (Barcelona) durante los seis meses del programa, boletos de avión redondos (Ciudad de México–Barcelona–Ciudad de México) y un apoyo adicional de hasta 2,500 euros para gastos personales. Las clases se desarrollarán entre enero y junio de 2027.

La convocatoria está abierta a personas de nacionalidad mexicana o residentes permanentes en México, que cuenten con título de licenciatura o experiencia comprobable en el ámbito cinematográfico. Las postulaciones deberán enviarse en formato digital a través del portal eventival.com/ficg/2026, entre el 29 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026, antes de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

El proceso de evaluación estará a cargo de un comité integrado por representantes del FICG y de la ESCAC, quienes analizarán los perfiles académicos y profesionales de las y los aspirantes. La decisión final será inapelable, y el nombre de la persona ganadora se dará a conocer en abril de 2026, durante la próxima edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

