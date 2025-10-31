Viernes, 31 de Octubre 2025

Morrisey provoca una ola de MEMES tras nueva cancelación de conciertos

Mientras los fans asimilan la noticia, las redes sociales se han convertido en el escenario principal de catarsis colectiva

La promotora informó que el motivo fue un “agotamiento extremo” del artista. AP/ARCHIVO

El británico Morrissey, exvocalista de The Smiths, volvió a ser tendencia tras cancelar de último momento sus conciertos programados en México, previstos para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Zapopan. 

La promotora informó que el motivo fue un “agotamiento extremo” del artista, una explicación que, aunque oficial, no evitó la frustración de miles de fanáticos.

Mientras los fans asimilan la noticia, las redes sociales se han convertido en el escenario principal de catarsis colectiva, desatando una avalancha de memes y comentarios irónicos en redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram.

Los mejores memes tras la cancelación de conciertos de Morrisey

 
 

 
