¿Cuál es la película mexicana de terror más taquillera de la historia?

El cine de terror no solo domina las taquillas internacionales con franquicias como “El conjuro”, en México también ha logrado conquistar al público y generar millones de pesos. A lo largo de los años, varias producciones nacionales han intentado competir con los grandes éxitos de Hollywood, pero solo una ha logrado quedarse con el título de la película mexicana de terror más taquillera del siglo XXI: “Km. 31”.

Estrenada en 2007 bajo la dirección de Rigoberto Castañeda, “Km. 31” recaudó 118.8 millones de pesos y atrajo a más de 3.2 millones de espectadores, una cifra que la colocó, en su momento, como la tercera película mexicana más taquillera de la historia, solo detrás de “El crimen del Padre Amaro" y “Una película de huevos”, su éxito fue tan grande que marcó un antes y un después para el género de terror en el país.

Producida por Lemon Films (hoy Lemon Studios), la cinta destacó por su impecable producción y efectos visuales, lo que le valió cinco premios Ariel, entre ellos Sonido, Maquillaje, Vestuario, Efectos Visuales y Efectos Especiales.

Su historia, inspirada en una leyenda urbana mexicana sobre un misterioso niño que aparece en un tramo carretero y arrastra a las personas hacia un limbo sobrenatural, conectó con la audiencia local por su mezcla de terror psicológico y elementos del folclore nacional.

El impacto fue tan notable que en 2016 llegó su secuela, reafirmando a Km. 31 como un referente del cine de horror hecho en México.

Otras cintas del género también han intentado replicar su fórmula. Una de ellas fue “Más negro que la noche” (2014), recaudando 68.5 millones de pesos y convocando a 1.4 millones de espectadores.

Se trató del tercer remake de una de las obras más icónicas de Carlos Enrique Taboada, esta vez dirigida a un público moderno y presentada en formato 3D, siendo la primera película mexicana live-action concebida para este tipo de proyección.

La trama gira en torno a una joven que hereda la mansión de su tía con la condición de cuidar a su gato, Becker, cuando el animal muere, comienzan a suceder fenómenos inexplicables.

