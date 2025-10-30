La Cineteca FICG dedica todas sus salas a Frankenstein de Guillermo del Toro

Este viernes 31 de octubre, la Cineteca FICG vivirá una jornada cinematográfica única con el takeover de Frankenstein, la más reciente película de Guillermo del Toro, que tomará por completo el recinto con funciones exclusivas en todas sus salas y una ambientación especial inspirada en el clásico de Mary Shelley.

La experiencia, realizada en colaboración con Pimienta Films, busca sumergir al público en el mundo gótico y melancólico de la historia, transformando el lobby, la dulcería y los pasillos del recinto en una extensión del propio universo del filme. Con instalaciones de luces, proyecciones y efectos visuales, la Cineteca ofrecerá un recorrido inmersivo que acompañará cada función, en una celebración del cine de género y del imaginario del reconocido director tapatío.

Como parte del evento, quienes adquieran su boleto para cualquiera de las funciones del día recibirán un ticket conmemorativo y una postal exclusiva de Frankenstein, artículos disponibles solo durante esta jornada especial y hasta agotar existencias.

Los boletos ya están a la venta en taquillas y en cinetecaficg.com.

El takeover llega a Guadalajara tras una exitosa gira por otras sedes del país, entre ellas la Cineteca Nacional, la Cineteca Nuevo León y Tijuana, donde las funciones registraron boletos agotados.

