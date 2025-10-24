La temporada de premios más importante de la música latina culminó con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, una gala que rompió récords y rindió homenajes. El evento, que reconoció lo mejor del talento latino según el desempeño real de los artistas en las listas de Billboard, se celebró ayer en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

La ceremonia reunió a artistas, leyendas y nuevas promesas, con presentaciones de Daddy Yankee, Laura Pausini, Peso Pluma, Carlos Vives, Danny Ocean, Olga Tañón, Grupo Frontera y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

La gran protagonista de la noche fue la emoción, y el rey absoluto fue Bad Bunny, quien recibió el Premio Billboard al Artista Latino del Siglo XXI en un momento que combinó música, baile y energía desbordante. El galardón le fue entregado por la legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, de 93 años y considerada la artista hispana más premiada de Hollywood, quien irrumpió en el escenario bailando al ritmo de los Pleneros de la Cresta.

La agrupación ofreció una breve pero vibrante serenata que hizo que el público se pusiera de pie y que el propio Benito (Bad Bunny) Martínez no dejara de cantar y moverse, convirtiendo su homenaje en un espectáculo lleno de historia, ritmo y emoción que quedará en la memoria de todos los presentes.

“Cuando empecé mi carrera, ser latino significaba enfrentar muchos rechazos, muchos ‘no’, muchas puertas cerradas”, recordó Moreno, subrayando las dificultades que enfrentaron las generaciones anteriores de artistas hispanos. Con el público rendido a su talento y energía, la actriz continuó: “Las oportunidades eran pocas e inexistentes y cada paso adelante era una victoria. Hoy veo un artista que llega al mundo entero”. Luego bromeó con el homenajeado: “Hello, nene, ¿cómo estás? Estás bueno también, enterito”, provocando risas y aplausos.

Emocionado, Bad Bunny escuchó atentamente antes de tomar el micrófono. No habló de sus premios ni de la polémica sobre su próxima participación en el Super Bowl; en cambio, su discurso se centró en la humildad, la autenticidad y el camino recorrido. Acompañado de su hermano menor, Bernie Martínez Ocasio, y de sus colaboradores más cercanos, Benito expresó: “Cada vez que escucho a otros artistas expresarse de esa manera de mí, me da la seguridad de que ser yo y hacer las cosas que hago del corazón siguen siendo una gran decisión. Es lo único que he hecho desde el día uno, descubriendo quién soy”.

Durante la ceremonia, los Pleneros de la Cresta lo acompañaron interpretando su éxito “Café con ron”, de su álbum Debí Tirar Más Fotos. Bad Bunny, con la boca abierta y visiblemente emocionado, disfrutó del homenaje mientras Moreno cerraba su intervención diciendo: “Me emociona muchísimo, desde mi corazón, Benito, entregarte el Premio Billboard al Artista Latino del Siglo XXI”, antes de bailar salsa con él al ritmo de “Baile inolvidable”.

El cantante también dirigió palabras de aliento a los jóvenes artistas: “Siempre me voy a identificar con esos artistas porque me considero igual. Un joven que sigue soñando con muchas metas y muchas cosas por hacer”.

Concluyó su discurso reafirmando su humildad: “Agradezco a cada uno de ustedes. Esto es de ustedes porque ustedes me tienen aquí. Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. Esto no lo recibo con arrogancia. Seguiré siendo el mismo, y esa es la enseñanza que quisiera darles a todos los artistas: sean ustedes mismos, diviértanse, expresen lo que sienten y nunca se olviden de su autenticidad”.

La noche cerró entre aplausos y vítores, consolidando a Bad Bunny no solo como un fenómeno global de la música latina, sino también como un ejemplo de autenticidad, humildad y conexión genuina con su público.

Agencias

Peso Pluma derrocha amor y gratitud

Peso Pluma ayer vivió una doble sorpresa durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. No solo se llevó a casa el primer Premio Vanguardia, sino que fue su novia, Kenia Os, quien tuvo el honor de entregárselo.

Tras una extensa presentación en la que se reconoció su trayectoria, su éxito en la industria y el impacto que ha generado, Os pidió un aplauso para “su amor”. Con una sonrisa de oreja a oreja y notablemente ruborizado, Peso Pluma subió al escenario mientras el público lo ovacionaba. Entre aplausos, un gran beso y varios “te amo”, el intérprete de “Ella baila sola” se mostró emocionado y agradecido.

“Estoy orgulloso de recibir este premio de esta gran mujer. Gracias Billboard, gracias al público”, declaró, dejando claro que el momento era tan especial por el galardón como por la sorpresa de Kenia. Peso Pluma reveló que los organizadores le habían ocultado la participación de su pareja en la entrega, y para demostrarle su amor, también le dedicó el reconocimiento: “Gracias a esta bella mujer que me ha hecho un mejor hombre, un mejor ser humano, un mejor jefe, un mejor todo”.

La emoción del instante se contagió entre los asistentes, quienes gritaron al unísono: “¡beso, beso, beso!”, y la pareja no dudó en complacerlos con un tierno gesto.

Hassan, nombre real del artista, aprovechó el momento para agradecer a su género, los corridos urbanos, y a México, país que le ha brindado tanto una carrera exitosa como el amor de su vida. Con este galardón y la demostración de cariño frente al público, Peso Pluma consolidó un momento inolvidable tanto a nivel profesional como personal, dejando claro que el amor y la música pueden celebrarse al mismo tiempo en el escenario.

Se queda en el Super Bowl

La polémica por la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no ha logrado que la NFL revierta su decisión. A pesar de las críticas y comentarios de figuras como Donald Trump, el comisionado Roger Goodell confirmó que el puertorriqueño se mantendrá en el escenario más importante del deporte estadounidense. En una reciente conferencia de prensa, Goodell declaró: “Está muy bien pensado. No creo que hayamos elegido a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil cuando hay literalmente cientos de millones de personas viéndolo”.

El comisionado aseguró que el show será memorable y destacó que Benito Antonio Martínez, nombre real de Bad Bunny, comprende la magnitud del evento. “Creo que será emocionante y un momento de unidad”, afirmó, resaltando que la decisión de elegirlo se basó en su popularidad y el valor que aporta al entretenimiento del espectáculo. El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y se desconoce si Trump asistirá al evento, aunque ha estado presente en otras ceremonias deportivas durante su mandato.

Recientemente, Trump criticó la elección del artista durante una entrevista con Newsmax: “Nunca había oído hablar de Bad Bunny. No sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura… me parece absolutamente ridículo”.

A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha mostrado su inconformidad con la gestión de Trump, especialmente respecto a Puerto Rico, utilizando canciones, entrevistas y redes sociales para expresar su postura. Durante su última gira mundial, el cantante evitó incluir fechas en Estados Unidos, preocupado por la seguridad de sus fans y posibles intervenciones de ICE. En entrevista con la revista i-D, explicó: “Nos preocupaba que ICE pudiera estar presente fuera del concierto, algo que nos generaba mucha inquietud”, y señaló que su intención era conectar con los latinos que viven en Estados Unidos sin ponerlos en riesgo.

En 2023, tras un comentario ofensivo sobre Puerto Rico en un mitin de Trump por parte del comediante Tony Hinchcliffe, Bad Bunny respondió con un video de ocho minutos en Instagram mostrando la riqueza cultural y natural de la isla, defendiendo así su identidad y patrimonio.

Con su participación confirmada, el artista puertorriqueño se prepara para convertir el medio tiempo del Super Bowl en un espectáculo histórico, combinando su influencia global con su compromiso con la comunidad latina y su mensaje de autenticidad y orgullo cultural.

Ganadores de la noche

Bad Bunny fue la gran estrella de la noche, liderando con 27 nominaciones y recibiendo el premio Artista Latino del Siglo XXI. También se llevó reconocimientos en categorías como Artista Masculino del Año y Álbum Top Latin Rhythm del Año por Debí Tirar Más Fotos. Karol G obtuvo Artista Femenina del Año y Canción Global 200 del Año con “Si Antes Te Hubiera Conocido”. Peso Pluma destacó con el Premio Vanguardia y Artista Regional Mexicano del Año.

Otros ganadores importantes incluyeron a Shakira por Gira del Año, Bruno Mars como Artista Crossover del Año, y Romeo Santos como Artista Tropical Solista del Año. Fuerza Regida se coronó Artista Regional Mexicano de Grupo y se llevó Hot Latin Song Colaboración Vocal por “Tu Boda”, mientras que Netón Vega fue reconocido como Artista Debut y Compositor del Año.

La edición 2025 también rindió homenaje a figuras históricas: Laura Pausini recibió el Premio Billboard Ícono y Elvis Crespo ingresó al Salón de la Fama Billboard.

CT