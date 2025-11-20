Wicked: Por Siempre; ¿hay escena postcréditos en la película?

“Wicked: Por Siempre”, la segunda película inspirada en el célebre musical de Stephen Schwartz y Winnie Holzman, vuelve a explorar la historia oculta de las brujas de Oz, Elphaba y Glinda. La cinta ya llegó a los cines del país este jueves, lista para cautivar al público con un final épico que cierra este relato.

Después del enorme éxito de la primera entrega, “Wicked: For Good” se ha convertido en uno de los lanzamientos más anticipados de 2025.

Con Ariana Grande en el papel de Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba, la producción ofrece una versión renovada del clásico de Broadway, demostrando nuevamente que el teatro musical puede brillar con la misma fuerza en la pantalla grande.

Este estreno se da en medio del auge de finales al estilo Marvel y de otras grandes franquicias, por lo que fans y seguidores de la bruja rosa y la bruja verde, se preguntan si Wicked 2 tiene una escena post créditos que de un vistazo extra a la historia.

La nueva entrega de Wicked promete deslumbrar con un final impactante, retomando la magia del musical original. INSTAGRAM/@wickedmovie

¿Tiene escena post créditos Wicked 2?

Desafortunadamente para los fans del musical que esperaban ver más de la brujas, no, "Wicked: Por Siempre" no tiene ninguna escena post créditos.

La historia plantea su final definitivo en esta segunda parte, decepcionando a los fanáticos de la novela de 1995, escrita por Gregory Maguire, quienes, de acuerdo con temas virales en redes sociales, esperaban ver alguna escena que mostrara más a detalle la peculiar relación entre Elphaba y Fiyero Tiggelaar -interpretado por Jonathan Bailey.

Dicho eso, al terminar la película, puedes retirarte de la sala sin miedo alguno a perderte un vistazo íntimo a alguna línea narrativa de Wicked.

¿Por qué no hay escena post créditos en Wicked: Por Siempre?

Al igual que con la primera parte, la cual no tuvo escena post créditos, la producción de Wicked decidió respetar la naturaleza de la historia.

"Wicked: Por Siempre" o Wicked 2, tiene como objetivo cerrar este cuento, enfocado en Elphaba y Glinda, dando paso directo al inicio de "El Mago de Oz", donde ambas historias se conectan.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP