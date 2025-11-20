Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha; ¿cuándo se estrena?

Una de las sagas más exitosas y aclamadas por la audiencia regresa una vez más a la pantalla grande, pero nuevamente su universo se expande a otros de los personajes secundarios que se robaron los corazones de los espectadores. Los Juegos de Hambre: Amanecer en la Cosecha se estrena este próximo año y, a continuación, te compartimos todos los detalles.

Al igual que en la entrega pasada, esta película se situará en Panem, pero 24 años antes del desarrollo de la historia original de Katniss y Peeta , pues estará ambientada en la edición número 50 de los Juegos del Hambre.

En esta ocasión, el mentor del sinsajo, Haymitch Abernathy, será el protagonista que nos contará su paso por los juegos y cómo pasó de ser un simple adolescente a terminar en la arena luchando por su vida.

La arena de estos juegos se situará en una pradera mortal. YOUTUBE/ESPECIAL

El tráiler oficial de la película se estrenó hace tan solo un par de horas y en él pudimos conocer parte del nuevo elenco que acompañará a Haymitch en el camino por estos brutales juegos , además de ver a algunos de los personajes ya conocidos, pero en su versión más joven.

Según lo que reveló el corto, la película estará disponible en todos los cines del país a partir del 20 de noviembre del 2026, y se espera que, al igual que sus anteriores ediciones, logre cautivar a sus fanáticos que por años han esperado esta adaptación.

¿Quiénes conforman el elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha?

La precuela contará con el trabajo de Joseph Zada como Haymitch Abernathy, Elle Fanning como Effie Trinket, Jesse Plemons interpretando a Plutarch Heavensbee, Maya Hawke como Wiress y Ralph Fiennes dando vida al presidente Snow.

El actor australiano Joseph Cumpston interpretará a la versión joven de Haymitch. YOUTUBE/ESPECIAL

Además, se sumarán a la trama nuevos personajes interpretados por grandes actores como Mckenna Grace, quien será Maysilee Donner ; Whitney Peak, que hará el papel de Leonore Dove Braird; Glenn Close como Drusilla Sickle; y Billy Porter como Magno Stift.

A un año entero de su estreno, la precuela de Los Juegos del Hambre ya ha generado grandes expectativas, que según los críticos la perfilan para ser una de las películas más vistas del 2026.

