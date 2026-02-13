Cinépolis pone esta dinámica de espanto para el viernes 13

Si te gustan las películas de terror el horror y todas las gradaciones entre ellos, no deberías perderte la nueva dinámica que tiene Cinépolis para este viernes 13 y todos los viernes 13 del 2026 para que los pases completamente a oscuras y entre gritos.

Esta es la propuesta: tres viernes 13, tres películas y ninguna otra información. En 2026, tendrás la oportunidad de asistir el día de hoy, viernes 13 de febrero, el próximo en marzo y el último en noviembre.

Y para mantener todo en suspenso, Cinépolis proyectará títulos de terror aún no estrenados en sus salas. Anímate a comprar tu boleto sin saber si se trata de una slasher, una peli de terror psicológico o una gore llena de jumpscares.

¿Cuáles son los cines participantes en el Área Metropolitana de Guadalajara?

Cinépolis Centro Magno

Cinépolis Fórum Tlaquepaque

Cinépolis Galerías Guadalajara

Cinépolis La Perla

Cinépolis Oblatos

Consulta horarios y precios de cada una de las funciones en la página de Cinépolis.

Aparta tus boletos cuanto antes pues las butacas disponibles están desapareciendo.

Te puede interesar: Esto dicen las autoridades sobre ataque cerca de rancho de Los Aguilar

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB