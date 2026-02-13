Este viernes 13 de febrero se estrenan en Netflix cuatro lanzamientos entre series, películas y cortometrajes, que captarán la atención de sus suscriptores. Prepara tu espacio, tiempo y días para ver cualquiera de estos contenidos, ya que tienes todo el fin de semana para disfrutar de las nuevas historias de febrero, en la plataforma de streaming más famosa del planeta.

El tour universitario con Joe

Es una película de comedia que ya está disponible en Netflix. Con el fin de mostrarle el mundo real, Joe lleva a su nieto BJ en un tour universitario por todo el país, en el cual surgen tensiones, pero también lecciones para toda la vida. Dirigida y protagonizada por Tyler Perry, la cinta cuenta con las actuaciones de Jermaine Harris y Amber Reign Smith.

El arte de Sarah

Es una serie de drama de Corea del Sur que ya se puede ver en Netflix. Es un drama de misterio sobre Sarah Kim, una mujer obsesionada con proyectar una vida de lujo aunque sea una farsa, y Mu‑gyeong, el astuto detective que sigue el rastro de sus ambiciosas pretensiones. Con la participación de Shin Hae-sun, Lee Jun-hyuk.

Los cantores rusos

Es un cortometraje de 18 minutos que se lanza en Netflix. El drama está inspirado en un cuento corto del siglo XIX de por Iván Turguénev, en donde un grupo de hombres marcados por la adversidad descubre una conexión inesperada gracias a un concurso de canto improvisado. Con un elenco de actores noveles surgidos de los rincones más inesperados de TikTok y YouTube, la historia es dirigida por Sam Davis.

El museo de la inocencia

Es una serie romántica y dramática de Turquía que se estrena en Netflix. La trama se basa en la aclamada novela de Orhan Pamuk, que narra la tempestuosa historia de amor entre Kemal, integrante de una de las familias más acaudaladas de Estambul, y Füsun, una joven y humilde pariente lejana, a comienzos de los años setenta. Kemal, daría lo que fuera por su amada, pero empieza a guardar sus pendientes, sus horquillas e incluso las colillas de los cigarrillos que fuma. Con Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir, Oya Unustası Taşanlar, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Ercan Kesal, Hasan Erdem, Zeynep Dinsel.

