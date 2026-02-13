Entre controversia, quejas e incluso, la creación de un show alternativo, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX a cargo del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, se llevó a cabo el pasado domingo.

La presentación, que fue un suceso trascendental en la historia de la NFL, ha causado furor entre la comunidad latina por su mensaje de unión, resistencia y orgullo, ganándose también los elogios y cumplidos de reconocidas personalidades alrededor del mundo.

Sin embargo, la molestia e indignación de muchos estadounidenses (principalmente simpatizantes del presidente Donald Trump y aliados al partido conservador de la nación) no ha dejado de resonar en la opinión pública.

La situación ha escalado al grado de que recientemente, congresistas republicanos pidieron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos "multar" y "encerrar" a Bad Bunny y a ejecutivos de la NFL y NBC , argumentando que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías e "innombrables depravaciones".

Jimmy Kimmel se burla de los republicanos

El actor y comediante estadounidense, Jimmy Kimmel, quien con frecuencia critica la administración de Trump en su programa nocturno de entrevistas, "Jimmy Kimmel Live!", ha aprovechado esta situación para lanzar un dardo más al movimiento político de los republicanos.

A través de una parodia, que consiste de una compilación de clips de conductores, presentadores de televisión y periodistas quejándose del show de medio tiempo de Bad Bunny, Jimmy Kimmel troleó la "crisis emocional racista" que millones de simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again) están teniendo.

El spot cómico fue planeado con el formato de un infomercial, en el que se busca "vender" un medicamento llamado "XenoFoba (conejitomalo)", que promete "aliviar" el enojo público que hay por la presentación del "Conejo malo" en el Super Bowl LX.

El guion de la parodia hace referencia a las ideologías "racistas" y "xenófobas" que suelen tener los republicanos y "recomienda" el medicamento: "Si todavía estás gritando por el show de medio tiempo de Bad Bunny, hay esperanza. ¡XenoFoba! XenoFoba actúa rápidamente para contrarrestar incluso los pensamientos racistas más tontos y secretos, haciéndote sonreír de nuevo..." dice la voz en off del spot.

La parodia, transmitida en el programa de Kimmel por la cadena estadounidense de televisión, ABC, se ha vuelto viral en redes sociales, donde usuarios e internautas se unen a la burla hacia los comentarios de simpatizantes MAGA.

