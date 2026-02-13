¿Listo para pasar un San Valentín lleno de baile, emoción y amor? Pues la agrupación musical La Inolvidable se presentará el próximo sábado 14 de febrero en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, como parte del evento que lleva por nombre el “Baile de los enamorados”.

Además de dicho grupo, también se presentarán la banda Corona del Rey, Giovanni Cadena, La Más Fresona así como Germán Montero y Vicente Melendres.

¿A qué hora se presentará la La Inolvidable y dónde comprar los boletos?

Si lo tuyo es el baile, el amor y pasar un buen rato con quienes quieres, el concierto de La Inolvidable comenzará puntualmente a las 19:00 horas.

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Boletea.com y en establecimientos autorizados como Bota los Potrillos.

Para la función de La Inolvidable del sábado se presentará un nuevo concepto escénico llamado “Machine Love” , que sustituirá de manera temporal a la emblemática “Cantina Ambulante”, la cual continuará siendo parte esencial de la esencia del grupo.

En lo que respecta a las canciones que posiblemente podría cantar la agrupación se encuentra “Perdón”, sencillo que se ha colocado entre los temas más escuchados y compartidos por el público en las últimas semanas, destacando tanto en redes sociales como en plataformas digitales.

Además de este sencillo, el repertorio incluiría algunos de sus temas más conocidos, como “La Última Vez”, “Allá Usted”, “Mi Fantasía”, “Apoco También”, “Así es la Vida” y “La Tormenta”, entre otros favoritos de sus seguidores.

También el evento incluirá un espectáculo ecuestre pensado especialmente para quienes disfrutan del mundo del caballo en donde el público podrá presenciar una exhibición con algunos de los mejores ejemplares del país: caballos campeones de baile y representantes de razas finas y puras, acompañando un show que promete combinar talento, tradición y música en vivo.

ESPECIAL/ FACEBOOK/ La Inolvidable.

