La Inteligencia Artificial y el miedo social que provoca son los ejes de las recomendaciones para disfrutar en la pantalla grande de Cinépolis.

“Sin piedad” aborda uno de los mayores temores en torno a la IA en una historia protagonizada por Chris Pratt.

Ambientada en el año 2029, la película retrata un mundo donde la tecnología ha dejado a miles de personas sin empleo, detonando el caos y la anarquía en distintos puntos de la sociedad.

Pratt generaba dudas porque sería un personaje lejos del héroe en la saga "Jurassick park" y el de Peter Quil de

"Guardianes de la galaxia", que enriquecieron su cuenta bancaria y lo catapultaron a la fama mundial.

Aquí es un detective que sólo cuenta con 90 minutos para demostrar su inocencia del asesinato de su esposa o, de lo contrario, será condenado. La trama crece cuando la jueza del caso es una mujer a la que en su momento él mismo defendió.

Deadline señala que Pratt aprovecha todos los elementos para hacerse del papel.

"Con el sudor corriéndole por la cara, se entrega por completo a este papel y es muy efectivo, incluso en el reducido espacio en el que actúa la mayor parte del tiempo", asegura el portal especializado en cine.

Y Hollywood reporter, aunque con ciertos detalles, aplaude algunas escenas, como la de una persecución de camiones y autos por las calles de Los Ángeles.

Para Pratt, lo que se muestra en el filme puede ser similar a lo que ocurrirá realmente en tres años, en el rubro de agitamiento social.

"La inteligencia artificial no está incentivada a moderarse ni a cuestionar si lo que dice es verdadero. Y hay que tener cuidado porque vivimos en una era de posverdad, rodeados de narrativas inquietantes sobre nosotros mismos y sobre el mundo", dijo el actor en su reciente visita a México.

La dirección del largometraje es responsabilidad de Timur Bekmambetov, realizador de "Guardianes de día" y "Guardianes de noche", dos cintas de acción, así como una reversión de "Ben-Hur".

"La Virgen de la Tosquera": La obra literaria de Mariana Enriquez lleva por vez primera al cine. Y se eligió la adaptación de dos de sus cuentos más aterradores para contarlos en una misma historia: la violenta vecinal de "El carrito" y la misteriosa leyenda de unos perros de "La virgen de la tosquera", el cual da título al largometraje.

Enriquez es considerada una rockstar en el género del terror. Su obra no es del susto y el brinco en el asiento a causa de fantasmas o zombis, sino el que sale de la sociedad real y que todos conocen, han padecido o visto de cerca.

La cinta se ubica en la Argentina de los albores de este siglo, siguiendo a un grupo de jóvenes que buscan divertirse, pero la llegada de una extranjera (interpretada por la mexicana Fernanda Echevarria) trastoca todo.

"Variety" la califica como un relato al estilo de "Carrie", de impulsos adolescentes tan intensos, que se convierten en un caos destructivo, lo mismo que es una una instantánea de un país mal administrado.

Enriquez optó por sólo dar unos apuntes iniciales, sabiendo que es otro lenguaje el cinematográfico. Y cuando vio la película, su opinión no pudo ser mejor.

"No me molestó, incluso a ratos pensaba que tal cosa no me la imaginaba así o si era la misma época que había pensado. Todo el tiempo decía 'esto es una lectura de alguien más'. Me siento bastante tranquila con el traslado y mi punto es que independiente de que no sea fiel, debe ser buena y creo lo es", ha destacado.

La dirección corrió a cargo de Laura Casabé ("Los que vuelven") y la adaptación de Benjamin Naishtat ("Puan"). El elenco está integrado por Dolores Olivero y Agustín Sosa. Es una coproducción entre México, Argentina y España.

"La virgen de la tosquera" se estrenó en Sitges, el festival de cine de género más importante del orbe, donde las críticas fueron favorables.

