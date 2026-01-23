Para sorpresa de muy pocos, el “Frankenstein” de Guillermo del Toro, acumuló, este pasado jueves, nueve nominaciones a los Premios Oscar de 2026, sin embargo, ¿cuáles son? En esta nota te las revelamos.

La versión de Del Toro —conocido por su fascinación por los monstruos— está basada en el libro de Mary Shelley de 1818 y competirá por el galardón más importante de esta ceremonia contra títulos altamente nominados como “Sinners” (16 nominaciones) o “One Battle After Another” (13 nominaciones).

Jacob Elordi, que interpreta a la Criatura en la cinta, recibió una nominación a mejor actor de reparto, mientras que el compositor francés Alexandre Desplat optará a mejor banda sonora original en la que es su tercera colaboración con el cineasta mexicano.

Además, Dan Laustsen, un cercano colaborador del mexicano desde 'Mimic' (1997), fue nominado a mejor fotografía.

La cinta también recibió nominaciones en categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y mejor diseño de producción.

No obstante, la organización dejó fuera de sus nominaciones a su protagonista, el guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, y al mismo Del Toro en la categoría de mejor dirección.

La 98ª edición de los premios Óscar se celebrará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Focus Features/Warner Bros. Pictures/Netflix/Focus Features/A24/Warner Bros. Pictures/Neon/Neon/Warner Bros. Pictures/Netflix vía AP

Estas son las categorías en las que compite “Frankenstein” en los Oscar 2026

La Academia reconoció a la cinta en apartados que abarcan actuación, dirección, guion y rubros técnicos clave. Estas son las categorías:

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto - Jacob Elordi

Mejor Guion Adaptado

Mejor Fotografía

Banda Sonora Original

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Banda Sonora

X/Netflix

Con información de EFE y SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

