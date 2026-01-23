Claudia Vázquez, narradora de historias reales, activista social y líder y fundadora de “Estilo Libre”, participó en la edición 84 de Intermoda, realizada en Expo Guadalajara, donde impartió la conferencia: “Cuando la moda incomoda: historias que despiertan conciencia y transforman realidades” centrada en como la moda puede ir más allá del atuendo y la estética para convertirse en una plataforma desde la que se puede visibilizar injusticias, cuestionar normas y construir comunidades que exigen cambios tangibles.

“Estilo Libre” es una marca que basa su propuesta en la sostenibilidad y el compromiso social, con el objetivo de impulsar a mujeres artesanas y personas con discapacidad a través de trabajo en la rama de la moda sostenible.

En entrevista para este medio, Vázquez compartió el recorrido de su marca y la forma en que ha buscado generar un cambio tanto en la sociedad como en distintas comunidades del país. Destacó que su visión rompe con la idea de la moda superficial para adaptarla a una herramienta que tiene como propósito “unir lazos a través de la inclusión y el respeto”.

La marca cuenta con tres años en el mercado y, como parte de su labor, ofrece mentorías de negocios, principalmente dirigidas a mujeres artesanas que se dedican a la industria de la moda y buscan orientación para dar visibilidad a sus proyectos; asimismo brindar oportunidades laborales en la industria de la moda sostenible a personas con discapacidad.

Entre sus principales objetivos se encuentra acompañarlas mediante la promoción de sus negocios y la impartición de educación financiera, con el fin de fortalecer su crecimiento económico. Claudia explicó que estás enseñanzas incluyen identificar cuánto invertir en la creación de sus productos y establecer precios justos que les permitan alcanzar una mayor estabilidad financiera.

Dejar atrás la tendencia y mirar hacia la sostenibilidad

Durante la intervención, Vázquez subrayó que la moda va más allá de lo que se usa en el momento. “Siempre he ido en contra de la tendencia. No estoy de acuerdo con la ropa de temporada, aquella que cambia en poco tiempo y después deja de utilizarse”, señaló.

Asimismo, señaló que la moda puede convertirse en un motor de cambio social al generar conciencia y fortalecer el sentido de comunidad, tal como lo promueve “Estilo Libre”. Desde brindar oportunidades laborales a personas con discapacidad, hasta fomentar pasarelas inclusivas y capacitar a mujeres artesanas que buscan salir adelante a través de sus habilidades creativas, la marca apuesta por una industria más equitativa, apoyar iniciativas locales, exigir trazabilidad y priorizar prácticas que garanticen trabajo digno y respeto por las comunidades involucradas.

El impacto de la moda en las nuevas generaciones

Vázquez también enfatizó la importancia de fomentar en las nuevas generaciones una visión crítica que les permita discernir entre marcas y valorar aquellas que operan de manera sostenible. Señaló que, al estar más expuestas a los medios de comunicación, pueden caer fácilmente en una dinámica que prioriza la vanidad por encima de proyectos con propósito, que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, el trabajo artesanal y la producción nacional.

Entre las metas a futuro de “Estilo Libre” se encuentra ampliar su alcance hacia más comunidades artesanales, como ejemplo en regiones como Chiapas, Oaxaca, entre otras, con el fin de seguir impulsando no solo a la economía de las mujeres artesanas, sino también su independencia y desarrollo de habilidades dentro de la moda sostenible.

Con una sonrisa, Claudia se definió a sí misma como “la chica que incomoda”, aquella que cuestiona lo que pocas veces se dice sobre la moda actual: la prioridad que se le da a la tendencia y al consumismo por encima del impacto social y sostenible, especialmente en poblaciones como personas con discapacidad y mujeres artesanas que no siempre cuentan con las mismas oportunidades.

Asimismo, enfatizó que la moda que verdaderamente transforma es aquella que incomoda, ya que obliga a repensar privilegios, procesos y prioridades y que, en ese punto de incomodidad, nace la posibilidad de un cambio sostenible.

