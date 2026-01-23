Así puedes levantar una queja ante Profeco por boletos de BTS en México

Tras una pausa de casi cuatro años, por el cumplimiento del servicio militar de sus integrantes, la boy band surcoreana, BTS. está de regreso con u nuevo álbum y gira mundial BTS World Tour "Arirang" que, a meses de iniciar, ya ha provocado euforia entre sus fans, además de la intervención de autoridades mexicanas como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En esta nota te contamos cómo presentar tu queja.

El concierto llegará al Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo, fechas que ya hicieron historia, pues las seguidoras del grupo —las llamadas ARMY— ejercieron la suficiente presión a OCESA para hacer que revelara precios y el mapa del evento, petición a la que, por cierto, se sumó Profeco.

La preventa para los conciertos de BTS en México se está llevando a cabo, este viernes, en dos fase: para los shows del 7 y 9 de mayo, la entrada arrancó desde las 9:00 de la mañana, mientras que para la del día 10 de mayo, la cita inició ahoritita a las 12:00 horas.

¿Compraste un boleto de BTS y te incumplieron? Así puedes presentar tu queja

La queja debe presentarse de manera presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) correspondiente al domicilio del afectado. Para ello, se requiere entregar:

Nombre completo y domicilio.

Identificación oficial.

Contrato, recibo o comprobante de pago.

Datos del proveedor (nombre y domicilio, o referencia para su localización).

Descripción del producto o servicio y de los hechos que motivan la queja.

Formato de recepción de queja debidamente impreso.

Con esta documentación, Profeco da inicio al proceso de conciliación. Una vez presentada la queja, Profeco asigna un abogado conciliador que acompaña al consumidor durante el procedimiento. El objetivo es alcanzar un acuerdo con el proveedor, bien sea un reembolso, una reposición del servicio o una bo nificación por el incumplimiento.

Si la reclamación resulta procedente, la conciliación puede concluir con la devolución del dinero, la restitución del servicio contratado o una compensación económica. En los casos de proveedores inscritos en Conciliaexprés, el consumidor puede acceder a una conciliación inmediata.

Con información de SUN

