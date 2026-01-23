Muere Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, a los 71 años

Este 23 de enero a los 71 años y después de enfrentar en privado una batalla contra el cáncer , según informó su familia mediante un emotivo comunicado en redes sociales.

Buchholz, originario de Hannover, Alemania, fue una pieza clave en la consolidación del sonido clásico de Scorpions durante casi dos décadas, desde su ingreso a la banda en 1973 hasta 1992 , un período considerado como la era dorada del grupo.

Durante esos años, su bajo aportó fuerza y melodía a álbumes emblemáticos como Fly to the Rainbow (1974), Lovedrive (1979), Blackout (1982), Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990), que incluyen clásicos inmortales como “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You” y “Wind of Change” .

En su comunicado, la familia expresó:

"Es con una tristeza abrumadora y el corazón pesado que compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer, tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor.

Nuestros corazones están destrozados. A lo largo de su lucha contra el cáncer, permanecimos a su lado, enfrentando cada desafío como una familia, tal y como él nos enseñó.

A sus fans de todo el mundo: queremos agradecerles por su lealtad inquebrantable, su amor y la confianza que depositaron en él a lo largo de su increíble trayectoria. Ustedes le dieron el mundo, y él les dio su música a cambio. Aunque las cuerdas han quedado en silencio, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó.

Con amor y gratitud,

Hella, Sebastian, Louisa y Marietta"

Francis Buchholz deja un vacío en el mundo del rock. FACEBOOK / Francis Buchholz

Tras su salida de Scorpions en 1992, Buchholz continuó su carrera musical colaborando en proyectos como Temple of Rock, liderado por el guitarrista Michael Schenker, con giras y grabaciones que mantuvieron viva su influencia en el rock internacional.

La partida de Buchholz fue lamentada por fanáticos y músicos alrededor del mundo, y los actuales integrantes de Scorpions destacaron que su legado musical perdurará para siempre, recordando su talento y la marca que dejó en la historia de la banda.