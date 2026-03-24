Bridgerton: Quién es Michaela Stirling, la nueva protagonista de la serie

La serie Bridgerton continúa renovando su narrativa y sorprendiendo a su audiencia con la introducción de nuevos personajes que amplían su universo. Uno de los nombres que más ha llamado la atención recientemente es el de Michaela Stirling (interpretada por la actriz sudafricana Masali Baduza), quien, se sabe a ciencia cierta, será la pareja sentimental de Francesca Bridgerton en la siguiente entrega ya confirmada de la serie.

Michaela es presentada como parte del círculo cercano de Francesca Bridgerton, ya que es prima de John Stirling, su difunto esposo. Su aparición, breve pero significativa, al final de la tercera temporada dejó entrever que su presencia no sería pasajera, sino el inicio de una trama más profunda que se comenzó a desarrollar en la cuarta entrega, donde John, el esposo de Francesca, pierde la vida repentinamente.

Por qué Michaela Stirling es un personaje controversial

Este personaje representa además una adaptación distinta respecto al material original de Julia Quinn. En las novelas, el equivalente es Michael Stirling, un personaje masculino que juega un papel fundamental en la vida de Francesca. Sin embargo, la serie opta por reinventarlo como Michaela, introduciendo así un cambio relevante en la historia sin perder la esencia del vínculo emocional que define esta línea narrativa.

La incorporación de Michaela no solo responde a una reinterpretación creativa, sino también a una evolución en el enfoque de la serie; ahora que Francesca quedó viuda, el camino queda despejado para que se desarrolle la historia de amor lésbico entre ella y la prima de su difunto marido.

Este ajuste abre la puerta a una historia que amplía la representación dentro del universo de la serie, al explorar una relación afectiva entre dos mujeres en un contexto histórico que tradicionalmente ha sido retratado de manera más conservadora en la ficción.

Con este nuevo rumbo, Bridgerton reafirma su intención de mantenerse vigente y relevante para el público actual, combinando elementos clásicos con decisiones narrativas contemporáneas. La llegada de Michaela Stirling no solo introduce un nuevo interés amoroso, sino que también redefine el camino de uno de los personajes clave, dejando abierta la expectativa sobre cómo evolucionará esta historia en pantalla.

ESPECIAL/NETFLIX

Fans disgustados por el cambio de sexo de Michael

A través de redes sociales, fans de la serie han dejado ver su descontento con esta libertad creativa, donde decidieron reinventar el personaje de Michael Stirling, interés amoroso de Francesca, para convertirlo en Michaela Stirling.

La producción de la serie ha sido señalada de “menospreciar la historia de amor de Francesca”. Sin embargo la misma Masali Baduza se ha pronunciado al respecto, defendiendo su reinterpretación a la vez que comprende y conecta con los fans “puristas” que “sufren” este cambio:

“Entiendo que los fans de los libros de Bridgerton sienten mucha pasión por estos personajes, y yo también. Adoro a Michaela y estoy muy orgullosa de contar la historia junto a Hannah”.

Además asegura que:

“Creo que la historia de cada persona merece ser contada, y en Bridgerton , muchos de los personajes están madurando y encontrando su propia identidad”.

Con información de Teen Vogue y Netflix Latinoamérica

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BB