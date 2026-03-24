Las guitarras estallan con violencia; el bajo lanza rasgueos metálicos y la batería palpita como un corazón furioso. La multitud se sacude como una marejada viva: cabellos sudorosos, miradas ansiosas, con la nostalgia de los 2000 aún intacta.

Simple Plan regresa a Guadalajara en un momento en el que el pop punk vuelve a circular con fuerza entre nuevas generaciones. El género reaparece impulsado por descontentos sociales y por la efervescencia misma de la juventud, pero también por bandas que han sostenido su presencia a lo largo del tiempo.

Entre ellas, Simple Plan se mantiene desde una trayectoria que ha privilegiado la continuidad. Más que redefinir su sonido con cada etapa, la banda ha trabajado sobre una identidad reconocible, afinándola y reafirmándola frente a los cambios del entorno musical. “Siempre es un buen momento regresar. Tenemos fans increíbles, muy apasionados y muy leales en México, y estamos muy emocionados de verlos y tocar para ellos”, dice Seb -Sébastien Lefebvre-, en entrevista con EL INFORMADOR.

“Además, es interesante porque en esta pequeña gira estaremos haciendo conciertos como headliners, pero también festivales. Apenas en los últimos años empezamos a tocar en festivales en México, así que ahora podemos presentarnos frente a mucha más gente que quizá no puede ir a los conciertos. Ahora pueden vernos en los festivales, y eso es algo muy positivo”.

La relación con el público mexicano ha crecido con los años. América Latina es uno de los territorios donde la banda encuentra mayor resonancia, en parte por la constancia de sus visitas, pero también por la forma en que sus canciones han acompañado procesos personales: adolescencias marcadas por la incertidumbre, cambios de etapa, momentos de celebración o de tránsito cotidiano.

Esa conexión convive con un rasgo central en su historia: un sonido que se mantiene identificable. Lefebvre lo explica como una consecuencia directa de su forma de escribir y de las influencias que los formaron.

“Es algo que nos planteamos cada vez que nos sentamos a escribir una canción. Creo que la manera en la que escribimos está muy influenciada por las bandas que escuchábamos cuando éramos más jóvenes, cuando empezábamos. Hay una forma de abordar la composición que, sin importar el género, el tipo de producción o los arreglos que intentemos, siempre termina sonando a Simple Plan”, dice.

“Gran parte de eso tiene que ver con la voz de Pierre. Él suena a Simple Plan. Pero también influye la forma en la que canta ciertas líneas y cómo están escritas las letras: puede haber emociones negativas, pero siempre hay un mensaje de esperanza. Eso se ha vuelto parte de nuestro sonido. Y si a eso le sumas la batería y las guitarras de Jeff y mías, simplemente no podemos salir de ahí. Todo termina sonando a Simple Plan”, agrega.

Nuevos horizontes del punk

El contexto actual del género también ha cambiado. Una nueva generación de artistas ha retomado elementos del pop punk y los ha llevado a otros espacios de circulación, lo que reconfigura su presencia dentro de la industria.

“Creo que es algo positivo. Las bandas que me influenciaron surgieron en los noventa, y eso marcó nuestro sonido. Esas bandas, a su vez, estaban influenciadas por el punk de los setenta y ochenta”, dice Lefebvre.

“Si ahora hay artistas que han crecido escuchando bandas de nuestra época y retoman esos sonidos, es parte natural de cómo funciona la música. La gente toma ideas, se inspira, y las reinterpreta. Me parece algo muy interesante. Siempre es bueno escuchar guitarras en la radio y ver artistas que tocan instrumentos presentes en playlists importantes. Es una buena sensación”.

Dentro de ese panorama, el reto principal permanece en el terreno creativo: escribir canciones que vuelvan a generar una conexión profunda con el público actual, aun cuando el peso de su propio repertorio sigue siendo determinante.

“Como banda, ese siempre será el reto: crear algo que tenga hoy el mismo impacto que esas canciones tuvieron en su momento”, finaliza.

25 años de efervescencia y rebeldía

A lo largo de su carrera, la banda ha enfrentado momentos de incertidumbre dentro de la industria. A mediados de los 2000, cuando el rock perdió presencia en la radio, exploraron nuevas posibilidades sonoras y colaboraron con distintos productores. Esos intentos no derivaron en una transformación radical, pero sí reforzaron la claridad sobre el tipo de música que querían seguir haciendo.

“Creo que, después de 25 años, es muy tentador evolucionar con las tendencias. Hubo un momento, entre 2006 y 2008, en el que el rock prácticamente desapareció de la radio, y en ese entonces la radio era muy relevante. Intentamos trabajar con distintos productores para explorar nuevos sonidos dentro de lo que Simple Plan era o podía ser”, dice Lefebvre.

“Pero al final del día, el hecho de que siguiera sonando a Simple Plan y que quisiéramos ser fieles a nosotros mismos, en lugar de intentar sonar como lo que estaba de moda, nos ha funcionado bien. Hoy más que nunca queremos honrar eso y mantenernos influenciados por nuestros inicios”.

“Creo que desde el principio tuvimos algo, y aún lo tenemos, que conecta con quienes somos como personas. Y como efecto, eso también conecta con muchas otras personas alrededor del mundo”.

Después de más de 20 años de giras y de convivir con fans, lo que más les impresiona como agrupación es cuánto ha significado la banda para muchas personas y cómo han sido parte de sus vidas. Desde la adolescencia, cuando atraviesas momentos difíciles y te aferras a la música, hasta etapas como el matrimonio, donde incluso usan las canciones de Simple Plan en las bodas, o momentos cotidianos, como ir en el coche con los hijos rumbo a la escuela.

“Somos parte de la vida de la gente, y eso ha sido así por más de dos décadas. Es difícil de describir, porque la banda es más grande que cualquiera de nosotros individualmente. Lo que la música ha logrado es algo propio”, dice Lefebvre. “Cuando estoy en el escenario, especialmente con las canciones más viejas, pongo mucha atención en la gente de las primeras filas. Me gusta observarlos: qué partes están grabando, qué canciones cantan, si vienen con amigos. Puedes notar cuando alguien comparte una canción con otra persona.

“Disfruto mucho ver cómo viven el concierto. Puedo recorrer el escenario, mirar al público de un lado a otro y conectar con ellos. Es especial por esa razón”.

Pop punk sin edad

Simple Plan se presentará el próximo viernes 27 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, en el Auditorio Telmex, con boletos disponibles en taquillas del recinto y a través de Ticketmaster.

CT