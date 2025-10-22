Morat enciende el Foro Principal de las Fiestas de Octubre

El Foro Principal de las Fiestas de Octubre vivió una de sus noches más intensas con el regreso de Morat. La banda colombiana se presentó ante un público que agotó las entradas y que, desde horas antes del concierto, ya mostraba su entusiasmo con camisetas, pancartas y cantos que se escuchaban a lo largo del recinto.

A las 20:30 horas, las luces se apagaron y una introducción instrumental anunció el inicio del espectáculo. Uno a uno, los integrantes —Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas— tomaron su lugar entre luces que los iluminaban por separado, mientras los gritos del público alcanzaban niveles ensordecedores. La primera canción fue Faltas tú, seguida por Cómo te atreves, tema que desató una ola de saltos y coros al unísono.

A partir de ese momento, el concierto se convirtió en una sucesión de emociones compartidas. La banda repasó parte de su repertorio con temas como 506, A dónde vamos, Me toca a mí, Porfa no te vayas, Cuando nadie ve y Debí suponerlo. Entre canción y canción, los músicos recorrían el escenario, bailaban y mantenían constante comunicación con su público.

“Hola Guadalajara, qué gusto volver aquí. Los queremos mucho. Es el único lugar de esta región en donde damos concierto en esta parte de la gira, por lo que es un concierto muy especial”, expresó Juan Pablo Isaza ante los aplausos y gritos de miles de asistentes.

El vínculo entre la agrupación y la ciudad tapatía se notó en cada momento. Las voces del público se mezclaron con las guitarras y percusiones, generando una atmósfera de complicidad. En medio del setlist, interpretaron canciones como Sin ti, Por si no te vuelvo a ver y Date la vuelta, coreadas con la misma intensidad que sus grandes éxitos.

Antes de iniciar una nueva pieza, Isaza volvió a dirigirse a la audiencia. “Quiero que nos ayuden a cantar esta canción. Está dedicada para esos momentos en que no estamos correspondidos en el amor. Es feo ser segundos planos”, dijo, para luego interpretar Segundos planos, una de las más emotivas de la noche.

Uno de los momentos más memorables llegó cuando la banda invitó a una fan al escenario, una tradición que Morat repite en cada presentación. Tras preguntarle cuál era un asunto pendiente en su vida, Isaza improvisó al piano una interpretación especial. El tema elegido fue Nunca volvieron, perteneciente al EP Antes de que amanezca. “Es una canción que nunca se ha tocado en vivo”, explicó el vocalista, provocando una ovación de sorpresa y emoción entre los asistentes.

El cierre del concierto mantuvo la energía en su punto más alto. Canciones como No se va, Salir con vida, Amor con hielo, París y Llamada perdida fueron preludio del gran final con Besos en guerra, interpretada en medio de luces y gritos que sellaron la conexión entre la banda y su público mexicano.

Antes del concierto, los integrantes de Morat ofrecieron una breve charla con medios de comunicación, donde compartieron parte del momento que atraviesan como agrupación.

“Estamos muy emocionados, sentimos que desde que llegamos el público de Guadalajara ha sido una locura. Ha sido muy bonito ver que se ha mantenido y cada vez vemos más caras nuevas. Siempre que venimos estamos felices, ojalá podamos hacerlo más”, expresaron.

El grupo atraviesa un año clave en su carrera. “Ha sido muy especial, teníamos muchas expectativas y ha sido increíble. En noviembre nos presentamos en los Grammy; estamos nominados, la tercera es la vencida. Vamos con todo, muy motivados, escribiendo lo que será nuestro nuevo álbum y planeando nuestra siguiente gira. Que el siguiente año sea igual o mejor”, comentaron con optimismo.

Con más de una década de trayectoria, los integrantes de Morat reflexionaron sobre lo que han aprendido en este tiempo. “Son muchas cosas, pero una de ellas es conectar con la gente en vivo, que sienta la vibra de lo que es un concierto nuestro. Hemos dado como 90 conciertos en México y eso ha generado una relación muy padre. Nos ha hecho más profesionales y nos ha permitido llegar de frente a la gente”.

Respecto a su evolución artística, reconocieron que su crecimiento ha sido paulatino. “No nos pasó de un momento a otro. A lo largo de la carrera nos han pasado muchas cosas, muchas de ellas en México. Una fue nuestra primera colaboración con una artista mexicana, Paulina Rubio. Es un poco cliché, pero hay que mantener la capacidad de asombro. Aquí nos pasan un montón de cosas, como la gira de estadios que vivimos el año pasado. No hay una fecha puntual, es un sentimiento constante”.

En cuanto a su sonido, admitieron que ha habido una transformación natural. “Definiríamos nuestra carrera de los últimos años del pop rock al rock pop. Ha sido un camino muy bonito, lo hemos recorrido entre amigos y esperamos que dure más”.

Antes de despedirse, compartieron un deseo pendiente. “Hay muchos artistas con los que nos gustaría colaborar, pero sin duda Ed Sheeran es uno de ellos. Lo admiramos mucho. Nos encantaría que un artista anglo cante en español, llevarlos a nuestro terreno”, señalaron.

