¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 22 de enero llegan a la pantalla grande de Cinépolis dos cintas con historias apasionantes que no te puedes perder; por un lado uno de los largometrajes es protagonizado por el actor Chris Pratt quien deja de salvar la galaxia e interactuar con dinosaurios, para saltar a una narrativa completamente diferente en un mundo bajo la mirada de la Inteligencia Artificial, que estamos seguros te encantará.

Prepara tus palomitas y acompañamos a descubrir los mejores estrenos que llegan esta semana a Cinépolis, para que puedas ir planeando un fin de semana de otro mundo.

Sin piedad

En “Sin piedad” la trama arranca con una escena asfixiante: un hombre recobra la conciencia amarrado a una silla, acusado de homicidio y con solo 90 minutos para demostrar que es inocente antes de enfrentar su ejecución, en 2029 la justicia ya no está en manos humanas, sino de una Inteligencia Artificial que concentra el poder de juez, jurado y verdugo, bajo la promesa de decisiones infalibles.

Chris Pratt da vida al detective Chris Raven, acusado del asesinato de su esposa, contra el reloj, deberá reconstruir lo ocurrido a partir de archivos digitales, grabaciones de cámaras de seguridad y datos almacenados en la nube, en una carrera desesperada donde cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Terror en Silent Hill: Regreso al infierno

Todo comienza cuando James recibe una enigmática carta de Mary, la mujer que marcó su vida y que creía perdida para siempre, ese mensaje lo impulsa a regresar a Silent Hill, un pueblo familiar que ya no es el mismo y que ahora yace sumido en una atmósfera opresiva y aterradora.

En su búsqueda por respuestas, James se adentra en un escenario dominado por la oscuridad, donde deberá enfrentarse a criaturas horrendas y a revelaciones inquietantes que pondrán a prueba su mente y lo obligarán a confrontar una verdad capaz de quebrar su cordura.

Otros estrenos de Cinépolis del 22 de enero de 2026

Familia a la deriva

Hamnet

