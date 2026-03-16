HBO Max se prepara con los mejore estrenos de la semana, pues del 16 al 22 de marzo de este 2025, llegarán al streaming la continuación de tus series favoritas y películas únicas que no te puedes perder.

El próximo jueves 19 de marzo, se estrena en HBO Max la segunda temporada de la serie “Máxima” para continuar la vida de Máxima Zorreguieta, la argentina que llegó a convertirse en reina de los Países Bajos.

Luego del éxito de su primera entrega, los nuevos capítulos se adentran con mayor profundidad en los retos personales, políticos y mediáticos que marcaron su camino desde que se integró a la familia real.

La historia vuelve a estar encabezada por Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, quienes retoman sus papeles para mostrar una etapa más madura de la protagonista, en esta fase, Máxima deberá afianzar su lugar dentro de la casa real, enfrentando las presiones de la tradición, las tensiones políticas y el escrutinio constante de la opinión pública, mientras intenta equilibrar sus aspiraciones personales con las exigencias de la monarquía.

Mientras que el 20 de marzo se estrena la película “Uno: Entre el oro y la muerte”, la ópera prima del director Julio César Gaviria narra el viaje de Esmeralda, una mujer que llega al pueblo ficticio La Alameda, decidida a descubrir qué ocurrió realmente durante los últimos días de vida de su esposo, Robert, un ejecutivo canadiense que trabajaba para una multinacional minera.

A medida que avanza en su búsqueda, la protagonista se enfrenta a revelaciones que sacuden por completo la imagen que tenía de su esposo.

Estrenos de la semana en HBO Max

19 de marzo- Máxima (temporada 2).

20 de marzo- Uno: Entre el oro y la muerte.

22 de marzo- The comeback.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Como agua para chocolate (temporada 2).

Industry (temporada 4).

Doña Beja.

La promesa.

El chico de oro.

Mentes Extraordinarias .

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Primal (temporada 3).

Aurgi: Secretos de familia.

Cállate y mira esto.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

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