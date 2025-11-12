¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 13 de noviembre llegan a la pantalla grande de Cinépolis dos películas que no te puedes perder llenas de magia y acción, estas cintas prometen atraparte desde el primer minuto gracias a sus actuaciones y efectos de primera.

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo que llega a las salas de Cinépolis esta semana.

Los ilusionistas 3

Con trucos más audaces, giros inesperados y un espectáculo aún más impactante, la línea entre realidad y engaño se desvanece por completo con una nueva generación de ilusionistas, interpretados por Justice Smith, Ariana Greenblatt y Dominic Sessa, se unen al grupo para llevar la magia a alturas nunca antes vistas.

Juntos emprenderán una misión para desenmascarar a Veronika Vanderberg (Rosamund Pike), una poderosa heredera del negocio de los diamantes cuyos lazos con el crimen internacional amenazan con ponerlos a todos en peligro.

Con el apoyo del legendario Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), ambos equipos deberán unir fuerzas para enfrentarse a su enemiga en una serie de robos y trucos de magia que, según la producción, prometen ser “los más espectaculares jamás llevados a la pantalla”.

El sobreviviente

En un futuro cercano, el programa más visto de la televisión es El Sobreviviente, un espectáculo brutal donde los concursantes, llamados Corredores, deben resistir 30 días de cacería mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada segundo es transmitido a una audiencia hambrienta de violencia, y con cada día que pasa, la recompensa aumenta junto con el peligro.

Desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards, un trabajador común, acepta participar tras ser persuadido por Dan Killian, el carismático pero despiadado productor del show. Sin embargo, lo que comienza como un sacrificio desesperado se convierte en una revolución en marcha: la determinación y el coraje de Ben lo transforman en el héroe inesperado del pueblo… y en la mayor amenaza para el sistema que lo creó.

Otros estrenos de Cinépolis el 13 de noviembre

Zoopocalipsis

Tormento

Robin: El poseído

Criaturas diabólicas

Re estreno – Crepúsculo la saga: Luna nueva

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

NA