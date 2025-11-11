Allison Mack, estrella de "Smalville", admitió rol en tráfico sexual

La actriz Allison Mack menciona que usó su fama como una “herramienta”, esto en un nuevo podcast de siete partes producido por Uncover de la CBC titulado “Allison After NXIVM”. Además, narra su camino desde actriz infantil a teniente principal en NXIVM , un grupo recientemente declarado por los fiscales como esquema piramidal de culto sexual. Se ubicaban en el norte de Nueva York y se hacían pasar por un grupo de autoayuda para esclavizar a mujeres.

La actriz de 43 años de edad fue sentenciada a tres años de prisión en junio de 2021 tras declararse culpable de varios delitos luego de su participación en el grupo. Entre los cargos admitidos, figuran extorsión y trabajo forzado. Fue liberada de una prisión federal en California a principios de julio de 2023.

"Creo que capitalicé las cosas que tenía", dijo Mack en un episodio sobre el uso de su fama para reclutar a mujeres en NXIVM. "Y así, el éxito que tuve como actriz, creo que lo aproveché, sí. Y era una herramienta que tenía que usar para que la gente hiciera lo que yo quería".

En el juicio del principal fundador de la organización, Keith Raniere, exmiembros de NXIVM describieron cómo estableció una hermandad secreta dentro del propio grupo, llamada DOS, en la que las “esclavas” eran sometidas a dietas cercanas a la inanición y marcadas con sus iniciales y las de Mack; a estas mujeres se les obligaba a mantener relaciones sexuales con él.

Según declararon los fiscales en el juicio, Mack y otros utilizaban fotos de desnudos para obligar a las víctimas a participar en estos actos, entre otro material comprometedor.

En el podcast, Mack admite que fue "muy efectiva para hacer avanzar la visión de Keith".

"No fui amable, fui agresiva y abusiva", expresó Mack. "Fui dura y contundente de maneras que eran dolorosas para la gente".

“No puedo negar el hecho de que había una parte de mí que era altruista y estaba desesperada por ayudar a la gente".

Mack comparte que su familia estuvo presente dentro de la sala del tribunal federal de Brooklyn mientras los fiscales describían su crímenes. En la sentencia, los fiscales dijeron que la actriz merecía menos tiempo en prisión por su cooperación en el caso contra Raniere, quien está cumpliendo una sentencia de 120 años de prisión por una serie de cargos, incluyendo tráfico sexual y extorsión.

Desde su liberación en 2023, Mack se volvió a casar y está cursando una maestría en trabajo social. En un episodio, la presentadora Natalie Robehmed explica que, si bien Mack ha tenido innumerables oportunidades de contar su historia, las ha rechazado todas.

TG

