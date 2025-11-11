'Aprendemos juntos Kids' regresa con tercera temporada para seguir educando infancias

En un panorama audiovisual saturado de estímulos, donde las pantallas suelen ofrecer entretenimiento fugaz, "Aprendemos Juntos Kids" propone algo distinto: detenerse, mirar hacia adentro y entender el mundo con ternura. La serie animada, que ha conquistado a millones de familias latinoamericanas, estrena su tercera temporada en Discovery Kids y su canal de YouTube, reafirmando que los contenidos para la infancia pueden ser también una herramienta de crecimiento emocional y social.

En los nuevos episodios, los personajes "Beta" y "Mario" vuelven a compartir aventuras junto a una pandilla entrañable: "Apapachón", "Energía", "Kalmia", "Finn", "Ímpetu", "Iris" y "Cauteloso". Juntos, enfrentan pequeños grandes dilemas que atraviesan la infancia contemporánea: la autoestima, la empatía, la curiosidad, la amistad o el respeto por la naturaleza. Cada historia combina color, música y humor para acercarse a esos temas sin moralina. El resultado son relatos que apelan a la sensibilidad de los niños y, al mismo tiempo, interpelan a los adultos que los acompañan.

Una mirada positiva ante los desafíos del presente

Lejos de presentar un mundo idealizado, la serie abraza la complejidad del presente. Desde el cambio climático hasta la convivencia, los capítulos invitan a reflexionar sobre cómo las pequeñas acciones cotidianas pueden generar un impacto real . En lugar de discursos heroicos, "Aprendemos Juntos Kids" se apoya en gestos: cuidar una planta, compartir un miedo, acompañar a un amigo. Ese enfoque convierte la serie en un puente entre el entretenimiento y la educación emocional, un territorio donde el juego y la reflexión se encuentran.

El proyecto, que cuenta con la producción y el apoyo de BBVA México, se inscribe en una tendencia cada vez más visible dentro del panorama cultural infantil: crear contenidos que no sólo entretienen, sino que forman ciudadanía desde la empatía. En su tercera temporada, "Aprendemos Juntos Kids" refuerza esa línea con una animación renovada y una narrativa más abierta, donde las emociones son el verdadero motor de la historia. Discovery Kids, al integrarla en su programación regional, contribuye a ampliar una conversación necesaria sobre la educación emocional, el cuidado del entorno y la construcción de una infancia consciente.

Más que una serie: un espacio para crecer

Lo que distingue a "Aprendemos Juntos Kids" es su capacidad para combinar lo visualmente atractivo con lo afectivamente profundo. Es una serie que, sin subestimar a su público, invita a niñas y niños a pensarse como protagonistas del cambio: capaces de sentir, decidir y actuar en favor de los demás. En tiempos de hiperconexión y sobreinformación, su mensaje suena casi revolucionario: cuidar también es una forma de avanzar.

Los nuevos episodios de la serie animada ya están disponibles en Discovery Kids.

