Poncho de Nigris rompe el silencio y confronta a Gustavo Adolfo Infante

La polémica lejos de disiparse continúa creciendo alrededor de Ring Royale, el evento que reunió a influencers y celebridades en un formato de combate que rápidamente se volvió tendencia. Figuras como Carlos Trejo y Alfredo Adame protagonizaron una velada que, días después, sigue generando debate.

“Fraude total”: la declaración que sacudió el evento

En medio del revuelo, el periodista Gustavo Adolfo Infante lanzó declaraciones contundentes al señalar que el evento organizado por Poncho de Nigris habría sido un “fraude total”.

De acuerdo con el comunicador, las peleas no fueron auténticas, sino previamente guionadas, afirmando además que cuenta con pruebas que dará a conocer próximamente.

Mensajes privados y acusaciones de amenazas

La reacción del regiomontano no se hizo esperar. Según lo expuesto por Infante, De Nigris le envió mensajes que calificó como amenazantes, situación que decidió compartir durante su podcast en YouTube.

"Hay una información muy fuerte. Solo quiero decir que Poncho de Nigris me mandó mensajes amenazándome, diciéndome que donde me encuentre, que por qué hablamos así… en ese tono".

En ese mismo espacio, el periodista presentó un audio en el que se escucha al influencer cuestionar sus declaraciones:

"Sinceramente no lo entiendo. No sé si buscas morbo o polémica, pero ¿por qué demeritar en lugar de sumar? ¿Para qué hacerte de enemigos en vez de abrirte puertas?".

“Nos vamos a encontrar”: el mensaje que elevó la tensión

Con el paso de los segundos, el mensaje sube de intensidad e incluye una advertencia directa:

"Acuérdate que siempre nos encontramos. Así como a Gabo, a lo mejor me topo contigo otra vez, como en Las Vegas. Ya no hagas daño. Mejor suma, saca notas verdaderas y une en lugar de dividir".

Infante no se retracta y promete pruebas

A pesar del conflicto, Gustavo Adolfo Infante dejó claro que no piensa retractarse. El periodista reiteró que sostiene cada una de sus declaraciones y aseguró que cuenta con pruebas sobre las supuestas irregularidades en Ring Royale.

Será en los próximos días cuando, según adelantó, revele el material que, asegura, respaldará sus acusaciones, lo que podría intensificar aún más la polémica en torno a este evento que ha dividido opiniones en redes sociales.

MF