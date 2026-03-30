El rodaje de Tomb Raider se detiene tras lesión de espalda de Sophie Turner

El rodaje de la nueva serie basada en la franquicia Tomb Raider sufrió una pausa temporal después de que la actriz Sophie Turner presentara una lesión en la espalda durante las grabaciones que se realizan en el condado de Surrey, al suroeste de Londres.

De acuerdo con información difundida, la producción podría detenerse durante varias semanas mientras la intérprete se recupera de la lesión. Por su parte, Prime Video confirmó que la actriz sufrió una molestia física leve, lo que obligó a suspender momentáneamente las grabaciones para priorizar su recuperación.

¿Quién es Shophie Turner? y ¿Quién es Lara Croft?

Turner interpreta a la icónica aventurera Lara Croft, personaje que se convirtió en un referente de la cultura pop desde el lanzamiento del videojuego original en la década de 1990. La serie representa una nueva adaptación televisiva de la saga, que anteriormente llegó al cine con interpretaciones de Angelina Jolie y Alicia Vikander.

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La actriz británica alcanzó reconocimiento internacional por su papel como Sansa Stark en la serie “Game of Thrones”, producción que consolidó su carrera dentro de la industria audiovisual. Posteriormente participó en proyectos cinematográficos como "X-Men: Apocalypse y Dark Phoenix", donde interpretó a Jean Grey, uno de los personajes más complejos del universo de superhéroes de Marvel.

¿Cómo se origino la lesión?

Para prepararse para el papel de Lara Croft, Turner habría seguido un exigente programa de entrenamiento físico enfocado en fuerza y resistencia, con el objetivo de afrontar escenas de acción que requieren un alto nivel de demanda corporal. Según reportes, la actriz dedicó jornadas de varias horas a la semana para acondicionar su estado físico, proceso en el que detectó un problema crónico en la espalda que buscaba superar antes de iniciar el rodaje.

Hasta el momento, la producción continúa en pausa mientras se evalúa la evolución de la recuperación de la actriz. La nueva adaptación de "Tomb Raider" forma parte de la estrategia de Prime Video por expandir franquicias reconocidas mediante series originales, aunque la plataforma no ha confirmado cambios en el calendario de estreno ni en el reparto principal.

La historia de Lara Croft ha sido una de las más influyentes dentro del entretenimiento, destacando por presentar a una protagonista femenina en un género tradicionalmente dominado por personajes masculinos, lo que ha contribuido a mantener vigente el interés del público en cada nueva adaptación.

TG