Alejandra Guzmán vive incómodo momento rompiendo la placa de "Malinche"

Alejandra Guzmán volvió a captar la atención del público con un momento que rápidamente se volvió viral, aunque no estuvo relacionado con su interpretación musical, sino con un incidente ocurrido durante un evento público.

La situación tuvo lugar en el Frontón México, durante la celebración del primer aniversario del musical Malinche. La cantante fue invitada como madrina para participar en la develación de una placa conmemorativa, acto que terminó de manera inesperada frente a los asistentes y al propio creador del espectáculo, Nacho Cano.

Todo ocurrió cuando Guzmán retiró la tela que cubría el reconocimiento con un “fuerte jalón”. La intensidad del movimiento provocó que la placa cayera al suelo y se desprendiera por completo de su base, generando un momento de sorpresa y silencio en el recinto. Ante la situación, Cano reaccionó con humor y comentó: “De ahora en adelante ya no le llamarán los artistas para entregar la placa”, mientras abrazaba a la cantante.

Este episodio se da pocos días después de que la artista estuviera en el centro de la atención mediática debido a una caída en su domicilio, en la que presuntamente se dislocó la cadera. No obstante, durante su participación en el evento de Malinche, se mostró activa y con energía, reafirmando su presencia en el escenario.

En su intervención, también recordó sus inicios en el teatro y mencionó que, aunque comenzó en ese ámbito, “el rock ganó en su corazón”. Asimismo, evocó los consejos de su madre, Silvia Pinal, quien le inculcó la importancia de desarrollarse como una artista integral capaz de cantar, bailar y actuar.

Pese al incidente con la placa, Nacho Cano destacó la trayectoria de Guzmán, describiéndola como una mujer “valentona” y una figura clave dentro del panorama artístico de México y a nivel internacional. El momento, aunque inesperado, se sumó a la serie de episodios que mantienen a la cantante en la conversación pública.

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