Entretenimiento |

Cinépolis lanza preventa de "Epic: Elvis presley in Concert"; fechas y precios

En este documental se revivirá la magia del icónico cantante, prometiendo una experiencia cinematográfica sin precedentes

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Estos son los precios en preventa Cinépolis para el nuevo documental de Elvis Presley. ESPECIAL / UNIVERSAL PICTURES

Luego del éxito mundial de Elvis, la película biográfica sobre Elvis Presley lanzada en 2022, el director nominado al Oscar, Baz Luhrmann, anunció un documental sobre “El Rey”, para aprovechar los metrajes y audios descubiertos a lo largo de la investigación.

En EPiC: Elvis Presley in Concert, se revivirá la magia del icónico cantante, y sus realizadores prometen una experiencia cinematográfica sin precedentes.

El primer avance del filme fue lanzado el pasado 9 de diciembre del 2025, en donde se muestra al artista en plena concentración antes de salir al escenario en su histórica residencia en Las Vegas.

Asimismo, el tráiler revela el material de archivo antes mencionado con escenas inéditas que transportan al espectador directo a 1969. Según el director, esta nueva producción será “más que un concierto”; será una fusión entre documental, homenaje y experiencia inmersiva contada a través del propio Elvis.

Puedes ver el tráiler aquí:

     

Preventa Cinépolis de Epic: Elvis presley in Concert

El documental llegará a cines mexicanos el próximo jueves 19 de febrero, ofreciendo varias funciones en los días en los que se proyecte el filme.

Ya se encuentra disponible la preventa Cinépolis para asegurar los lugares de los interesados, y poder ver la cinta antes que nadie, evitando contratiempos como las largas filas para comprar los boletos.

Por otro lado, Epic: Elvis presley in Concert no será proyectada en todas los cines de la república. Serán sólo algunos los cines seleccionados para ver el filme, y será proyectado únicamente en salas IMAX.

En este sentido, los precios de los boletos son los siguientes:

  • Adulto: 138 pesos
  • Niños: 123 pesos
  • Personas de la tercera edad: 123 pesos

